"Kiêu binh" muốn mở đường cho HLV Kiatisuk trở lại đội tuyển Thái Lan

Dân trí Ngay trước thềm vòng loại World Cup, đội tuyển Thái Lan đối diện với hàng loạt vấn đề đau đầu. Đây có thể là nạn "kiêu binh", trong bối cảnh mà báo chí Thái bất chợt nói về khả năng Kiatisuk trở lại

Cách nay chỉ ít tuần, tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thai Rath, trong một bài viết khá dài, bất ngờ kêu gọi thần tượng số 1 của bóng đá đất Chùa Vàng Kiatisuk Senamuang quay trở lại nắm đội tuyển quốc gia.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh mà "Zico Thái" đã trở lại với hơi thở của bóng đá đỉnh cao sau hơn 3 năm "ở ẩn". Kiatisuk quay lại và thành công lớn với CLB HA Gia Lai tại giải V-League của bóng đá Việt Nam, càng khiến giới truyền thông và giới bóng đá Thái Lan chú ý đặc biệt.

Trong khi "Zico Thái" thành công ở nền bóng đá vốn được xem là đối trọng của bóng đá Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á, thì đội tuyển Thái Lan chật vật ở chiến dịch vòng loại World Cup.

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan vẫn mong có ngày được thấy Kiatisuk trở lại nắm đội tuyển quốc gia.

Mà sự chật vật của đội bóng đất Chùa Vàng, trở trêu thay, lại đến từ thái độ lạnh nhạt với đội tuyển từ không ít các ngôi sao của bóng đá Thái Lan.

Teerasil Dangda, Philip Roller chủ động rút khỏi đội tuyển, ngay sau khi họ thấy tên mình có trong danh sách sơ bộ, chuẩn bị cho vòng loại World Cup.

Nhưng lý do của họ dù sao cũng chính đáng, đó là do chấn thương. Cho dù, chỉ có các cầu thủ này mới rõ nhất họ có thật sự chấn thương hay không? - Trong bối cảnh mà giải Thai-League của Thái Lan đã nghỉ, và không có gì có thể kiểm chứng lý do mà các cầu thủ này đưa ra.

Đến khi Theerathon Bunmathan tuyên bố sẽ không đến UAE cùng đội bóng của HLV Akira Nishino, đấy quả thật là giọt nước làm tràn ly sự kiên nhẫn của người hâm mộ bóng đá đất Chùa Vàng.

Bởi, lý do mà hậu vệ cánh trái số 1 của Thái Lan lựa chọn để giải thích cho việc từ chối khoác áo đội tuyển quốc gia quá mơ hồ: Sợ không cạnh tranh nổi chỗ đứng ở CLB chủ quản Yokohama F. Marinos tại Nhật Bản, sau khi trở lại CLB từ UAE cùng với tuyển quốc gia.

Một số tuyển thủ Thái Lan tỏ thái độ bất hợp tác với HLV Akira Nishino.

Theerathon Bunmathan hứng chịu sự chỉ trích dữ dội của các CĐV Thái Lan. Trước đó, suýt chút nữa tài năng hàng đầu Chanathip Songkrasin cũng hứng chịu những chỉ trích tương tự.

"Messi Thái" cũng đang thi đấu tại Nhật giống Theerathon Bunmathan, ban đầu cũng báo chấn thương với đội tuyển, khiến nhiều CĐV đặt nghi vấn rằng anh không thiết tha làm nhiệm vụ quốc gia ở vòng loại World Cup. Trước tình cảnh đó, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin phải lên báo đính chính rằng mình "luôn khát khao cống hiến cho đội tuyển quê nhà".

Đã có giả thiết trước đó cho rằng một số cầu thủ Thái Lan bất phục HLV Akira Nishino, xuất phát từ phương pháp huấn luyện hà khắc của vị HLV người Nhật Bản. Đây là tình trạng từng xảy ra ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura, đồng hương của HLV Nishino.

Nhìn chung, phương pháp rèn thể lực của các HLV người Nhật Bản thường vượt quá giới hạn chịu đựng của các cầu thủ Đông Nam Á.

Nạn "kiêu binh" ở đội tuyển Thái Lan có thể là dấu hiện cho thấy HLV Nishino không được lòng một bộ phận cầu thủ, trùng với thời điểm báo chí Thái Lan bất chợt gọi tên Kiatisuk vì nhận ra "Zico Thái" chưa hề lạc hậu với bóng đá đỉnh cao, sau hơn 3 năm tạm xa môi trường chuyên nghiệp.

Trùng hợp thay, những người chủ động rút khỏi đội tuyển Thái Lan trong thời gian gần đây, gồm Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, hay trước đó là Kevin Deeromram (cầu thủ Thái kiều có dòng máu Thụy Điển) đều là học trò cưng của Kiatisuk ngày nào, những người có lẽ sẽ hài lòng nhất nếu "Zico Thái" quay lại với đội bóng đất Chùa Vàng!

Thiện Nhân