Kịch tính trong ngày khai mạc giải bóng rổ vô địch không chuyên năm 2023

Giải bóng rổ vô địch không chuyên Sài Gòn năm 2023 (Sài Gòn Basketball Championship) khai mạc vào tối 5/3, tại Nhà thi đấu (NTĐ) Hồ Xuân Hương (TPHCM). Trong ngày khai mạc, xen kẽ các trận đấu căng thẳng, khán giả TPHCM còn được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn vô cùng sôi động của các nghệ sĩ.

Ngày khai mạc giải bóng rổ vô địch không chuyên năm tại TPHCM diễn ra kịch tính (Ảnh: BTC giải).

Giải đấu năm nay do công ty do New Sports phối hợp với VTVCab tổ chức với sự tài trợ của VNPAY, nhằm xây dựng và phát triển phong trào bóng rổ trên cả nước. Đây là mô hình giải bóng rổ bán chuyên nghiệp có quy mô lớn nhất và lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Giải năm 2023 có tổng cộng 8 đội bóng tham dự. Các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm ở mỗi bảng, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào vòng đấu knock-out.

Trận cầu tâm điểm của ngày khai mạc là cuộc đối đầu giữa Limitless Hoop gặp Bảo Lộc United. Riêng Limitless Hoop có sự xuất hiện của dàn sao của giải bóng rổ vô địch Việt Nam (VBA), gồm Tâm Đinh, Huỳnh Thanh Tâm, Huỳnh Vĩnh Quang, Sơn Minh Tâm.

Chung cuộc, ở trận đấu này, Limitlees Hoop thắng với tỷ số 93-61, nhờ thể lực tốt hơn đối thủ ở hiệp thi đấu cuối cùng. Giải sẽ kéo dài đến ngày 12/3.