Kịch bản nào giúp Hàn Quốc đi tiếp ở World Cup một cách thần kỳ?

Thi đấu bùng nổ, Hàn Quốc vẫn thua đau đớn Ghana

Trong trận đấu quyết định với Ghana ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2022, Hàn Quốc đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 đầy cay đắng. Trận thua này khiến cho cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ Kim Chi không nhiều.

Hàn Quốc không còn nhiều cơ hội đi tiếp sau trận thua trước Ghana (ảnh: Getty).

Điều kiện bắt buộc của đội tuyển Hàn Quốc là phải giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha trong trận đấu cuối. Nếu không thể có được 3 điểm ở trận gặp đội bóng của C.Ronaldo, Hàn Quốc sẽ bị loại.

Thế nhưng, điều đáng nói, ngay cả khi chiến thắng, đoàn quân của HLV Paulo Bento vẫn chưa chắc đi tiếp. Khi ấy, một trong những kịch bản sau sẽ xảy ra:

Nếu Ghana thắng Uruguay thì Hàn Quốc chắc chắn bị loại ngay khi vượt qua Bồ Đào Nha. Trong trường hợp này, Hàn Quốc chỉ có 4 điểm, kém Ghana và Bồ Đào Nha khi có cùng 6 điểm.

Nếu Ghana hòa Uruguay, Hàn Quốc sẽ phải thắng Bồ Đào Nha với cách biệt từ hai bàn trở lên. Khi ấy, Hàn Quốc và Ghana sẽ có cùng 4 điểm nhưng thời điểm này, Ghana đang có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với Hàn Quốc (0 vs -1) và đồng thời ghi nhiều bàn thắng hơn (5 vs 2).

Nếu muốn đi tiếp, Hàn Quốc bắt buộc phải thắng Bồ Đào Nha và chờ đợi kết quả trận đấu còn lại giữa Uruguay và Ghana (ảnh: Korea Times).

Nếu Ghana thua Uruguay, Hàn Quốc và Uruguay sẽ có cùng 4 điểm. Hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét tới tùy thuộc vào kết quả hai trận đấu cuối cùng.

Đội cuối bảng Uruguay cũng lâm vào tình cảnh khó khăn như Hàn Quốc, khi bắt buộc phải giành chiến thắng trước Ghana và chờ đợi kết quả của trận đấu còn lại.

Trong khi đó, Ghana sẽ đi tiếp nếu giành chiến thắng trước Uruguay. Nếu hòa đối thủ này, họ cần hy vọng Hàn Quốc không thắng Bồ Đào Nha với cách biệt hai bàn trở lên. Trong trường hợp thua Uruguay, Ghana sẽ bị loại.

Bồ Đào Nha đã chắc chắn có vé đi tiếp ở bảng H nhưng họ cần giành ngôi đầu bảng để tránh gặp Brazil (nhiều khả năng đầu bảng G) ở vòng 1/8 World Cup 2022. Để làm được điều này, Bồ Đào Nha cần giành ít nhất 1 điểm trước Hàn Quốc.

Lượt trận cuối cùng bảng H giữa Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha, Uruguay vs Ghana sẽ cùng diễn ra vào lúc 22h00 ngày 2/12.