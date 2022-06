"Không còn cầu thủ quá tuổi, U23 Việt Nam vẫn có thể thắng Thái Lan"

So với thành phần tham dự SEA Games 31, U23 Việt Nam không sử dụng 3 cầu thủ Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh, do họ quá tuổi quy định của giải. Ngoài ra, dẫn dắt đội ở thời điểm hiện tại không phải là HLV Park Hang Seo, mà là HLV Gong Oh Kyun.

Đấy chính là lý do khiến cho U23 Việt Nam không được đánh giá cao như hồi SEA Games 31. Mặc dù vậy, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, hiện đang dẫn dắt CLB bóng đá Nam Định, ông Nguyễn Văn Sỹ nói: "Dĩ nhiên, việc không còn 3 cầu thủ ngoài tuổi 23 ảnh hưởng lớn đến U23 Việt Nam, vì quy định của giải U23 châu Á khác với SEA Games.

U23 Việt Nam sẽ lại vượt lên trên U23 Thái Lan? (Ảnh: Đỗ Quân).

"Mặc dù vậy, các cầu thủ còn lại đã trưởng thành đáng kể sau kỳ SEA Games vừa diễn ra. Họ hiện giàu kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn, nên bản thân họ đã biết cách vượt qua áp lực" - HLV Nguyễn Văn Sỹ nói thêm.

Đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á là Thái Lan, đội bóng vừa thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31. Cũng giống như U23 Việt Nam, Thái Lan thay đổi lớn trước thềm giải châu Á.

Dẫn dắt đội bóng đất Chùa Vàng hiện nay là HLV Worrawoot Srimaka, chứ không còn là HLV Mano Polking. Chưa hết, U23 Thái Lan còn có thêm những sự tăng cường lực lượng đáng chú ý.

HLV Nguyễn Văn Sỹ phân tích: "Theo như tôi được biết, U23 Thái Lan có bổ sung các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, nên rất khó đoán sức mạnh của họ hiện nay".

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã trưởng thành hơn sau kỳ SEA Games thành công (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Hơn nữa, các đội chưa thi đấu nên không dễ để nói đội nào mạnh hơn đội nào. Dù vậy, về trình độ chung, bóng đá Việt Nam hiện nay đã ngang tầm bóng đá Thái Lan, chứ không còn cảnh chênh lệch khoảng cách như trước, không còn cảnh Thái Lan mạnh hơn bóng đá Việt Nam như nhiều năm trước.

Vì thế, thắng thua trong trận đấu sắp diễn ra sẽ phụ thuộc vào khả năng giải quyết các tình huống trên sân. U23 Việt Nam sẽ thắng Thái Lan nếu các cầu thủ giải quyết tốt các tình huống cụ thể diễn ra trong trận đấu" - HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Cũng theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, ông chờ đợi tân HLV Gong Oh Kyun sẽ thổi làn gió mới vào U23 Việt Nam, và chờ xem khả năng thích nghi của các cầu thủ đến đâu.

Vị cựu HLV của đội tuyển Việt Nam nói: "U23 Việt Nam có HLV mới và tôi chờ đợi các cầu thủ của chúng ta thích nghi như thế nào với chiến thuật của HLV Gong Oh Kyun?".

"Việc thích nghi của các cầu thủ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận này" - ông Sỹ nhấn mạnh.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 2/6, tại Uzbekistan. Đây là lần thứ 4 trong vòng ít tháng hai đội gặp nhau. Ở 3 lần trước, U23 Việt Nam đều thắng với cùng tỷ số 1-0 (2 trận tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 2, trận còn lại là trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 31 cách đây ít tuần).