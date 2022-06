HLV U23 Thái Lan: "Chúng tôi đã sẵn sàng đánh bại U23 Việt Nam"

Xuất hiện trong cuộc họp báo trước trận mở màn gặp U23 Việt Nam, HLV Worawut Srimaka phát biểu đầy tự tin: "U23 Thái Lan mang đến Uzbekistan đội hình mạnh với những cầu thủ quan trọng nhất. Toàn đội đã sẵn sàng và quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam vào ngày mai.

Việt Nam là một trong những đội bóng tốt nhất Đông Nam Á, dù là huấn luyện viên nào họ đều mạnh cả. Họ sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng".

HLV Worawut Srimaka dành sự tôn trọng lớn cho U23 Việt Nam (Ảnh: Changsuek).

Thuyền trưởng của U23 Thái Lan cũng dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ: "U23 Việt Nam được đánh giá cao vì từng giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018. Trình độ hai đội có thể nói là tương đương, nên cuộc so tài này sẽ rất khó khăn. U23 Thái Lan sẽ cố gắng giành từ một đến ba điểm ở trận đấu này".

HLV Worawut cũng chúc mừng U23 Việt Nam sau tấm HCV SEA Games 31: "U23 Việt Nam đã chơi tốt ở giải đấu trên sân nhà, tôi chúc mừng họ sau khi giành tấm HCV SEA Games.

Nhưng ở các giải đấu khác nhau, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị và cách nhập cuộc khác nhau. Thái Lan hiện tại khác rất nhiều so với thời điểm SEA Games, chúng tôi thay đổi nhiều về nhân sự và chiến thuật.

Tôi đánh giá các đội bóng vượt qua vòng loại U23 châu Á hầu hết đều có trình độ cả. Do đó, U23 Thái Lan cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu".

U23 Thái Lan khao khát phục hận thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Worawut Srimaka đã cùng U23 Thái Lan thắng 6, hòa 1 khi đối đầu U23 Việt Nam và điều đó giúp ông tự tin: "Cách đây 4 năm, chúng tôi đã thắng U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games. Nhưng họ đã từng là á quân U23 châu Á, và U23 Thái Lan quyết tâm làm được điều tương tự.

Hiện tại U23 Thái Lan có cả các cầu thủ đến từ châu Âu lẫn trong nước, việc kết hợp họ ra sao là rất quan trọng. Nhiều người thi đấu ở các giải chất lượng tại châu Âu, họ tự hào vì mang dòng máu Thái Lan và không phải cầu thủ nhập tịch. Tất cả đều có khát vọng khi được cống hiến cho đội tuyển quốc gia".

Sau trận chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tái ngộ nhau ở trận mở màn bảng C giải U23 châu Á 2020. So với cuộc so tài ngày 22/5 trên sân Mỹ Đình, cả hai đều có những sự thay đổi lớn về lực lượng.

U23 Thái Lan bổ sung thêm nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và HLV Worawut Srimaka thay thế HLV Mano Polking. Đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ giữ lại 10 cầu thủ từng dự SEA Games 31 và bổ sung 14 cầu thủ cho chiến dịch giải U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

U23 Việt Nam không còn 3 cầu thủ quá tuổi Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức còn HLV Gong Oh Kyun được lựa chọn thay thế HLV Park Hang Seo.

Lượt trận mở màn bảng C giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào ngày 2/6 tại Uzbekistan, U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan vào lúc 22h00, còn U23 Hàn Quốc gặp U23 Malaysia lúc 20h00.