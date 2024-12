Khám phá một TPHCM năng động, hiện đại qua cung đường chạy marathon

Giải chạy Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank đã được công nhận là giải chạy biểu trưng của TPHCM, thể hiện cam kết của thành phố trong việc thúc đẩy lối sống lành mạnh và phát triển du lịch thể thao cho du khách trong nước và quốc tế.

Sự kiện này là một điểm nhấn của Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 4 diễn ra từ ngày 1/12 đến 8/12, do Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM, Sở Du lịch TPHCM tổ chức. Với chủ đề "Sống động mùa lễ hội", Tuần lễ du lịch năm nay bao gồm nhiều hoạt động du lịch, thể thao, âm nhạc đặc sắc, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Dưới đây là một số địa danh mang tính biểu tượng của TPHCM mà các vận động viên tham dự giải sẽ trải nghiệm, khám phá trong đường đua năm nay (8/12).

Bưu điện Trung tâm TPHCM: Dấu ấn ký ức trên cung đường chạy

Runner chạy qua Bưu điện Trung tâm TPHCM trong mùa giải năm 2023 (Ảnh: BTC).

Hành trình marathon đưa các vận động viên đến với Bưu điện Trung tâm TPHCM, công trình kiến trúc cổ kính được xây dựng từ năm 1886 đến 1891. Trong thời chiến tranh, bưu điện đóng vai trò thiết yếu trong việc liên lạc giữa tiền tuyến và hậu phương, cũng như truyền tải thông tin quan trọng khắp miền Nam.

Ngày nay, Bưu điện Trung tâm TPHCM không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ bưu chính mà còn là một điểm đến thu hút hàng loạt du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh việc tham quan, du khách còn có cơ hội khám phá lịch sử qua các triển lãm, bộ sưu tập kỷ vật độc đáo và tham gia các sự kiện nghệ thuật, văn hóa đặc sắc.

Trụ sở UBND TPHCM: "Chứng nhân" lịch sử Sài thành

Runner mùa giải 2023 di chuyển qua Trụ sở UBND TPHCM (Ảnh: BTC).

Các vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank mùa thứ 7 sẽ đi qua Trụ sở UBND TPHCM, một di sản kiến trúc được xây dựng từ năm 1898 đến 1909. Ban đầu, tòa nhà mang tên Hôtel de ville (Tòa thị chính). Công trình nổi tiếng này đã hơn trăm tuổi, là điểm nhấn kiến trúc ở trung tâm TPHCM và thu hút sự quan tâm của du khách.

Nhân dịp 30/4/2023, Trụ sở UBND TPHCM lần đầu tiên mở cửa cho công chúng tham quan, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng di tích lịch sử cấp quốc gia này.

Công trường Mê Linh: "Trái tim" sông Sài Gòn

Runner tham gia mùa giải 2023 chạy qua Công trường Mê Linh (Ảnh: BTC).

Các vận động viên tiếp tục hành trình khám phá thành phố dọc theo con sông huyết mạch. Được ví như "trái tim" của bờ Tây sông Sài Gòn, công trường Mê Linh là điểm giao thoa giao thông sầm uất, quy tụ những tòa nhà văn phòng và khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố.

Công trường được thiết kế hình bán nguyệt, ở giữa có một hồ nước nhân tạo có từ đầu thập niên 1960. Giữa hồ là một tháp cao, nơi đặt tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo từ năm 1967 đến nay. Trước năm 2019, phía trước tượng có đặt một lư hương để người dân thờ cúng, nhưng sau đó đã được chuyển về đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo.

Cầu Thủ Thiêm: Khung cảnh đầy mê hoặc

Runner tham gia giải chạy Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank mùa thứ 6 chạy qua cầu Thủ Thiêm khi đã về chiều (Ảnh: BTC).

Vươn mình trên dòng sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm với chiều dài 1.250 mét không chỉ là điểm nối giao thông huyết mạch mà còn là nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và vẻ đẹp thơ mộng của sông nước. Quang cảnh độc đáo này sẽ tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên trên đường chạy.

Kết thúc đường chạy tại Empire City

Dự án Empire City là một khu phức hợp hiện đại tọa lạc tại lõi trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Với chiều cao 88 tầng, tòa tháp Empire City 88 Tower sẽ phá vỡ kỷ lục của các công trình lân cận như Landmark 81 hay Bitexco Tower để trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Dự án Empire City (Ảnh: Empire City).

Empire City là điểm kết thúc chặng đua của Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank 2024. Tại đây, các vận động viên sẽ được chào đón nồng nhiệt khi cán đích, khép lại hành trình chinh phục giới hạn bản thân. Không chỉ được tận hưởng giây phút hồi phục trong không gian hiện đại, mọi người còn được hòa mình vào lễ trao thưởng, nơi những nỗ lực bền bỉ được tôn vinh.

Điểm đến mới: Khám phá làng Marathon tại The Global City

Khu đô thị Global City (Ảnh: Global City).

Là điểm nhấn mới của sự kiện marathon năm nay, khu đô thị phức hợp The Global City sẽ là nơi tổ chức Giải chạy Thiếu nhi Kids Run (với sự đồng hành của tổ chức giáo dục ILA) cùng làng Marathon. Tọa lạc tại phường An Phú, TP Thủ Đức, The Global City sẽ trở thành không gian đón chào các vận động viên và gia đình với những hoạt động giải trí, thể thao tầm cỡ quốc tế.