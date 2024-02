Khám phá gói cước hấp dẫn với chùm kênh SPOTV độc quyền của MyTV

Gói cước Nâng cao Plus

Nâng cao Plus là gói cước chính của Ứng dụng MyTV dành cho nhiều nhà mạng viễn thông và di động tại Việt Nam. Chỉ với 1 tài khoản, người dùng có thể đăng nhập tối đa trên 5 thiết bị và xem đồng thời trên 2 thiết bị bất kỳ.

Nâng cao Plus sở hữu chùm kênh độc quyền SPOTV và SPOTV2 cùng với nhiều đặc quyền về nội dung, bao gồm gần 170 kênh truyền hình đặc sắc (các kênh cơ bản của VTV, VTC, HTV, VTVcab và các kênh quốc tế thịnh hành nhất tại Việt Nam như Animax, Ceebies, WarnerTV, Cinemaworld, CNN, Cartoon Network, BabyTV...).

Ngoài ra còn có thư viện nội dung giải trí hàng nghìn video Full HD thuộc các thể loại phim truyện (phim Việt chiếu rạp, bom tấn và Hollywood, phim bộ, phim chiếu song song với đài truyền hình nước ngoài), kho nội dung VoD (giải trí, thể thao, thiếu nhi, âm nhạc, karaoke, giáo dục, khám phá khoa học và viễn tưởng…), xem miễn phí toàn bộ gói phim Galaxy Play cao cấp.

Nâng cao Plus có mức cước 65.000 đồng/30 ngày. Nếu đăng ký chu kỳ cao hơn như 7 tháng, 15 tháng, khách chỉ phải trả từ 55.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, từ ngày 2/2 đến 24/2, khách hàng mua gói cước Nâng cao Plus của Truyền hình MyTV sẽ được giảm ngay 50%, với giá chỉ từ 26.000 đồng/tháng khi đăng ký vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

Khách hàng có thể trực tiếp mua gói cước Nâng cao Plus qua app MyTV trên tivi, app MyTV for Smartphone (https://mytv.com.vn/tai-ve/SPOTV), trên website MyTV (https://mytv.com.vn/mua-goi/) và website Digishop (https://digishop.vnpt.vn/), hoặc trên các app thuộc hệ sinh thái VNPT như VNPT Money, My VNPT, hay soạn tin nhắn SMS với cú pháp MYTVP65 gửi 9588 (dành riêng cho thuê bao VinaPhone).

Gói cước SPOTV10

SPOTV 10 là gói cước Combo Di động - Truyền hình MyTV nằm trong hệ sinh thái của VNPT.

Đây là gói cước 24h dành cho khách hàng có nhu cầu trải nghiệm những nội dung của Truyền hình MyTV đồng thời hưởng các ưu đãi của nhà mạng VinaPhone.

Cụ thể, chỉ với 10.000 đồng/24h, SPOTV10 cung cấp cho khách hàng bộ sưu tập 2 kênh thể thao độc quyền SPOTV, SPOTV2, chùm kênh VTVcab và kho VOD thể thao của Truyền hình MyTV, 5 Gb Data VinaPhone (hết dung lượng dừng truy cập), miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone dưới 20 phút (tối đa 1.440 phút) và miễn phí 5 phút gọi di động ngoại mạng.

Khách hàng là thuê bao trả trước của VinaPhone đăng ký gói cước SPOTV10 bằng cách soạn SMS với cú pháp SPOTV10 gửi 900 (gói cước tự động gia hạn).

Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 gói cước trên có thể thưởng thức hàng loạt sự kiện thể thao nổi bật trong tháng 2 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên chùm kênh SPOTV độc quyền của MyTV.

Cụ thể, hệ thống Giải vô địch cầu lông thế giới (BWF World Championship) được tổ chức bởi Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), với trận đấu trong khuôn khổ Princess Irivannavari Thailand Masters (Super 300) vào các ngày 3/2-4/2.

Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Ả Rập Xê-út (ROSHN Saudi League) là Giải bóng đá cấp cao nhất ở Ả Rập bao gồm 18 giải đấu chuyên nghiệp của các câu lạc bộ bóng đá trên cả nước.

Giải đấu đã chi hơn 955,8 triệu EUR cho việc chuyển nhượng mùa hè năm 2023 - xếp thứ 2 thế giới chỉ sau Premier League, và sở hữu 8/10 cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới (tính đến hiện tại). Mùa giải 2023/2024 diễn ra từ 12/8/2023 đến 28/5/2024.

Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Hàn Quốc (Dodram V-League 23/24 Season) được thành lập vào năm 2005 và hiện có 7 câu lạc bộ nam, 7 câu lạc bộ nữ. Mùa giải V-League 2023-24 sẽ là mùa giải thứ 20 của V-League, diễn ra từ ngày 14/10/ 2023 đến tháng 4/2024.

Ngoài ra khán giả còn có cơ hội thưởng thức rất nhiều giải thể thao khác trên chùm kênh SPOTV như giải vô địch thế giới Công thức E (ABB FIA Formula E World Championship) (10/2), giải vô địch Siêu moto Thế giới (Superbike World Championship) (23-25/2), cuộc thi chèo thuyền quốc tế (SailGP) (24-25/2), giải đấu bóng rổ Quốc tế EASL (East Asia Super League) (hàng tuần)…

Khách hàng liên hệ tổng đài 18001091 (miễn phí) để được hỗ trợ về dịch vụ di động và tổng đài 18001166 (miễn phí) để được hỗ trợ về dịch vụ MyTV.