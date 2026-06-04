Khai mạc giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

Giải thu hút nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh, Đỗ Minh Quân.

Lý Hoàng Nam là một trong những tay vợt mạnh tham dự giải đấu năm nay (Ảnh: H.F).

Ngoài ra, giải Pickleball châu Á mở rộng (Asia Open Pickleball Tournament) 2026 còn có sự tham dự của các tay vợt quốc tế như Kaitlynn Hart (Mỹ), Roos Van Reek (Hà Lan), Nicole Shoeman (Australia), Vivian Glozman (Mỹ), Harsh Mehta (Ấn Độ)...

Khác với các giải đấu từng được tổ chức tại Việt Nam trước đây, giải này áp dụng cách tính điểm trực tiếp (rally scoring).

Đây là cách tính điểm thường được áp dụng ở nội dung đồng đội (MPL). Cách tính điểm này buộc các VĐV phải hết sức tập trung trong tất cả các pha bóng và tạo sự hấp dẫn lớn với người xem.

Giải đấu này là dấu mốc khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn cho bộ môn Pickleball tại Việt Nam, thông qua việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, tầm cỡ, phục vụ khán giả.