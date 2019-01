Jordan có phải là đối thủ quá tầm với đội tuyển Việt Nam?

Hòa Jordan, Palestine chờ "vé vớt" vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

Có thể nói, việc đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup năm nay là… may mắn. Chí ít, về lý thuyết, gặp Jordan dễ hơn so với việc phải đụng độ với tất cả các đội đầu còn lại, gồm UAE (bảng A), Hàn Quốc (bảng C), Qatar (bảng E) và Nhật (bảng F).

Ngay tại bảng B của Jordan, nếu Australia đứng đầu bảng, chứ không phải là đội bóng Tây Á, nói gì thì nói, đội tuyển Việt Nam mà gặp Australia chắc chắn sẽ khó đá hơn hẳn so với gặp Jordan.

Việc Jordan giành được ngôi đầu bảng B là sự bất ngờ. Nhưng bất ngờ này có thể lý giải được. Jordan trận đầu thắng Australia, trong bối cảnh mà đội bóng xứ chuột túi mới gom quân từ khắp nơi trên thế giới về đội tuyển, các cầu thủ Australia chưa nhuần nhuyễn ngay được với nhau, chưa bắt nhịp với giải đấu, nên chệch choạc trong khâu phối hợp.

Jordan không phải là "ngáo ộp" của làng cầu châu Á

Vả lại, như đã nói, với thể thức có đến 16/24 đội dự vòng bảng Asian Cup lọt vào vòng 1/8, thể thức này quá dễ với một đội bóng mạnh như Australia, họ có sẩy chân 1 trận vòng bảng cũng dư sức đi tiếp (ngay đến Thái Lan còn “dám” thua đậm Ấn Độ trong trận đầu để đá văng HLV Milovan Rajevac thì huống hồ gì là Australia).

Qua được ải Australia ở trận đầu tiên, Jordan sau đó lên ngôi đầu bảng B cũng là bình thường. Còn về năng lực chung, cầu thủ Jordan chưa nằm trong nhóm các đội mạnh tại châu Á.

21/23 cầu thủ Jordan dự Asian Cup 2019 đang thi đấu ở giải trong nước, trong khi giải quốc nội của đất nước Tây Á này cũng không phải là giải đấu quá nổi trội.

2 người còn lại trong thành phần 23 tuyển thủ Jordan tham dự giải vô địch châu Á năm nay là tiền đạo Al-Qarra và tiền vệ Al-Taamari. Tuy nhiên, họ cũng chỉ đá cho các giải đấu nhỏ. Al-Qarra đang khoác áo CLB Dhofar của Oman, còn Al-Taamari đang chơi bóng cho CLB APOEL của… Đảo Cyprus.

Với lực lượng như vậy, Jordan không phải là đối thủ quá mạnh, bằng chứng là ở 2 lần đụng độ tại vòng loại Asian Cup 2019 cách nay không lâu, Jordan không thắng nổi đội tuyển Việt Nam (hoà 0-0 trong trận lượt đi và hoà 1-1 ở trận lượt về), cho dù thời điểm đó chúng ta không mạnh như bây giờ, không tự tin và thiện chiến như hiện tại, sau khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Điều đáng tiếc duy nhất bên phía đội tuyển Việt Nam là trung phong Anh Đức – tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Jordan ở trận lượt về vòng loại, không tham dự VCK Asian Cup 2019. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái sau khi hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng, hy vọng các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu thăng hoa trong trận đấu thuộc vòng 1/8.

Kim Điền