Jon Rahm trở lại vị trí số một làng golf thế giới

Dân trí Xếp thứ ba tại giải đấu nhà nghề lâu đời nhất thế giới The Open Championship, Jon Rahm giành lại vị trí số một làng golf từ tay Dustin Johnson.

Ở giải golf The Open Championship vừa kết thúc tại Anh sáng 19/7 (theo giờ Việt Nam), Jon Rahm không giành ngôi vô địch, anh chỉ về thứ ba, nhưng vẫn đủ để golfer này giành lại vị trí số một trên bảng xếp golf nhà nghề thế giới (OWGR).

Ngôi đầu thế giới của Jon Rahm còn có sự góp sức từ phong độ kém của golfer số một thế giới trước đó là Dustin Johnson ở giải đấu nói trên, khi Dustin Johnson chỉ về thứ 8 tại The Open Championship.

Tay golf người Tây Ban Nha Jon Rahm giành lại vị trị số một thế giới sau giải The Open Championship.

Cùng với các giải đấu danh giá trước đó, mà Jon Rahm đã chơi thành công trong năm nay, gồm US Open (vô địch), The Masters - (Jon Rahm về thứ 5) và PGA Championship - (thứ 8), Rahm là golfer duy nhất luôn đứng trong top 10 ở 4 giải major danh giá nhất thế giới (The Masters, PGA Championship, US Open và The Open Championship) trong năm 2021.

Trong khi đó, Collin Morikawa với ngôi vô địch The Open Championship vừa giành được sáng 19/7, anh có thêm 100 điểm, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng golf nhà nghề thế giới (OWGR).

Đây cũng là vị trí tốt nhất mà Morikawa từng có được, kể từ khi anh chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp hồi 2019.

Với ngôi vô địch tại The Open Championship, Collin Morikawa vươn lên đứng thứ ba thế giới.

Cả Jon Rahm và Collin Morikawa đều sẽ xuất hiện tại đấu trường Olympic trong ít ngày tới. Collin Morikawa khoác áo đội tuyển Mỹ, còn Jon Rahm sẽ thành viên của đội tuyển golf Tây Ban Nha.

Jon Rahm thậm chí còn không dự giải 3M Open, diễn ra tại Minnesota (Mỹ) trong tuần này, nhằm dành sức cho Olympic.

Môn golf của Olympic Tokyo bắt đầu từ ngày 29/7 tới đây, với nội dung nam từ diễn ra từ ngày 29/7 - 1/8, trong khi nội dung nữ từ ngày 4 - 7/8.

Thiện Nhân