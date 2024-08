Jason Quang Vinh: "Tôi muốn được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam"

Sáng 2/8, CLB Công an Hà Nội ra mắt bản hợp đồng Jason Pendant Quang Vinh. Cầu thủ Việt kiều Pháp sẽ khoác áo đội bóng ngành công an trong 2 năm. Hai bên giữ kín những thông tin liên quan tới vấn đề tài chính.

Jason Pendant Quang Vinh có bố là người Pháp, mẹ là người Việt Nam, từng khoác áo U16 và U18 Pháp. Ở cấp CLB, anh từng thi đấu ở Mỹ và Ligue 2 (Pháp).

Jason Pendant Quang Vinh ra mắt CLB Công an Hà Nội (Ảnh: CAHN).

Chia sẻ cảm xúc trong ngày ra mắt CLB Công an Hà Nội, Jason Quang Vinh nói: "Tôi rất hạnh phúc khi ở đây. Tôi cố gắng hết sức để cống hiến, hay xa hơn nữa là có cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Tôi nỗ lực từng ngày, tập luyện và thi đấu chăm chỉ để cạnh tranh vị trí ở CLB và chờ đợi cơ hội được thi đấu cho đội tuyển quốc gia".

"Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Tôi luôn muốn nỗ lực vì quê hương của mình. Hiện tại, tôi cố gắng học tiếng Việt nhanh nhất để có thể hòa nhập với các đồng đội", cầu thủ Việt kiều cho biết.

Tại Công an Hà Nội, Jason Quang Vinh được trao chiếc áo số 7. "Đó là con số mang lại may mắn cho tôi trong sự nghiệp. Đây cũng là con số may mắn với gia đình tôi", Jason Quang Vinh tiết lộ.

Jason Quang Vinh từng đối đầu với Quang Hải khi cả hai chơi bóng ở Ligue 2 mùa giải 2022 - 2023. Mùa đó, Quang Hải chơi cho Pau FC, còn Jason Quang Vinh khoác áo Quevilly Rouen.

"Quang Hải nói cậu ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi", Jason Quang Vinh chia sẻ về cuộc trò chuyện giữa anh và Quang Hải ở Pháp. Ngoài Quang Hải, tôi còn biết Filip Nguyễn, và Văn Hậu", Jason Quang Vinh nói thêm.

Về sự cạnh tranh vị trí cũng như kế hoạch nhập tịch của Jason Quang Vinh, Giám đốc điều hành CLB Công an Hà Nội Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: "CLB Công an Hà Nội tham gia nhiều giải đấu, nên nếu có nhiều cầu thủ chất lượng ở cùng vị trí, chúng tôi sẽ có lực lượng dày để trang trải ở nhiều sân chơi. Jason Quang Vinh sẽ mang lại sự bổ sung chất lượng để chúng tôi tiến xa ở ASEAN Cup.

Đó là sứ mệnh của CLB Công an Hà Nội, chúng tôi muốn có nhiều cầu thủ Việt kiều chất lượng khoác áo CLB, thu hút những ngôi sao tài năng cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Khi chúng tôi làm việc với Jason Quang Vinh, CLB sẽ hỗ trợ gia đình về hồ sơ, pháp lý để thực hiện việc nhập tịch".