Jack Draper thách thức Jannik Sinner ở bán kết US Open 2024

Draper trình diễn phong độ đỉnh cao với 15 set thắng liên tiếp tại US Open 2024 sau khi đánh bại Alex De Minaur với tỷ số 6-3, 7-5, 6-2 trong trận tứ kết diễn ra hôm 4/9.

Tay vợt người Anh chỉ còn cách trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp một trận đấu nữa và đối thủ ở trận bán kết của anh là Sinner, người đã giành chức vô địch Australian Open 2024.

Draper là tay vợt Anh đầu tiên vào bán kết đơn nam US Open kể từ năm 2012. (Ảnh: Getty)

"Với những nỗ lực ở US Open 2024, tôi cảm thấy mình là tay vợt hoàn thiện hơn về mọi mặt. Trước đây tôi luôn lo lắng một chút về việc phải chơi 5 set bởi nó thực sự quá sức với tôi.

Hiện tại tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều khi biết rằng cơ thể mình khỏe mạnh và sẵn sàng nỗ lực hết mình để đánh bại Sinner", Draper phát biểu trước trận bán kết US Open 2024.

Tay vợt người Anh hiện đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nam quốc tế (ATP), nhưng chắc chắn anh sẽ vào top 20 khi bảng điểm cập nhật vào ngày 9/9, bất kể kết quả của trận bán kết sắp tới.

Jannik Sinner cũng xuất sắc vượt qua nhà vô địch US Open 2021, Daniil Medvedev với tỷ số 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 sau 2 giờ 41 phút thi đấu trên sân Arthur Ashe (New York, Mỹ) ở tứ kết US Open 2024 ngày 5/9.

Chiến thắng trước Medvedev giúp ngôi sao người Italy trở thành tay vợt đầu tiên từ năm 2023 giành được 20 chiến thắng trước các đối thủ trong top 10 ở mặt sân cứng. Thử thách sắp tới của Sinner là Jack Draper ở bán kết US Open 2024.

Sinner là tay vợt Italy đầu tiên kể từ năm 1968 đạt thành tích vào bán kết ở ba giải Grand Slam khác nhau trong một mùa. (Ảnh: Getty)

"Draper thuận tay trái và anh ấy có những cú đánh chéo sân vô cùng hiểm hóc. Thật vui khi được gặp anh ấy ở trận bán kết. Chúng tôi đã trải qua những vui buồn cùng nhau và bây giờ tôi phải gạt tình bạn đó sang một bên để thi đấu trận sắp tới. Nhưng bất cứ khi nào chúng tôi bắt tay nhau, đó lại là tình bạn và mọi thứ sẽ tốt đẹp", Sinner chia sẻ.

Sinner và Draper là bạn thân, họ đã cùng nhau trải qua các giải đấu trẻ, từng là bạn đánh đôi vào tháng trước tại Canadian Open. Bộ đôi này chỉ mới đối đầu với nhau một lần ở giải đấu chuyên nghiệp vào năm 2021, khi Draper đánh bại Sinner tại giải Queen's Club Championship ở Anh.

Trận bán kết đơn nam US Open 2024 giữa Jack Draper với Jannik Sinner sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 7/9 trên sân Arthur Ashe (New York, Mỹ). Ở trận bán kết còn lại giữa hai tay vợt của chủ nhà Mỹ, Frances Tiafoe gặp Taylor Fritz vào lúc 06h00 ngày 7/9.