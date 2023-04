Huỳnh Như: "Tôi sẽ vận dụng những gì đã học ở Bồ Đào Nha"

Trong buổi họp báo trước trận gặp Nepal, Huỳnh Như chia sẻ: "Mặc dù có sự chênh lệch về thứ hạng trên bảng xếp hạng nhưng chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ. Toàn đội đã xem băng hình trận đấu giữa đội tuyển nữ Nepal và đội tuyển nữ Ấn Độ.

Nepal có kỹ thuật tốt và tiến bộ nhiều trong những năm gần đây. Vì vậy, trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi đến đây để chiến thắng và sẽ cố gắng hết sức".

Tiền đạo Huỳnh Như trở về khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trả lời câu hỏi về thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha, Huỳnh Như nói: "Trải nghiệm tập luyện và thi đấu tại vừa qua rất bổ ích đối với cá nhân tôi. Các cầu thủ Bồ Đào Nha có kỹ thuật tốt và nhịp độ trận đấu nhanh, vì thế cần sự tập trung tối đa vào trận đấu. Tôi sẽ vận dụng tối đa những gì học hỏi được tại Bồ Đào Nha cho hai trận đấu sắp tới".

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung phát biểu: "Chúng tôi chưa từng thi đấu với đội tuyển nữ Nepal trước đây nhưng đã xem qua các trận đấu của họ, và tôi rất ấn tượng. Các bạn có sự tiến bộ rất nhanh trong khu vực Châu Á. Chúng tôi phải rất quan tâm trận đấu ngày mai".

HLV Mai Đức Chung cũng đánh giá cao tiền đạo số 9 của đội tuyển nữ Nepal và bày tỏ sự tiếc nuối khi hai đội bóng còn lại đã không tham dự vòng đấu lần này.

Tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024, bảng C chỉ còn Việt Nam và Nepal do hai đối thủ Afghanistan và Palestine lần lượt rút lui. Do còn hai đội nên Ban tổ chức quyết định thay đổi thể thức mới trong bảng này là thi đấu hai lượt giữa Việt Nam và Nepal vào ngày 5/4 và 8/4 (đều diễn ra vào lúc 19h15) ở thành phố Kathmandu (Nepal).

"Tôi rất tiếc khi bảng này trước đó có 4 đội nhưng sau đó có 2 đội rút lui. Đội tuyển nữ Việt Nam rất mong được thi đấu với những đối tượng khác để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Hai đội quyết tâm chơi đẹp (Ảnh: VFF).

Chúng tôi đến đây không phải là để dạo chơi. Toàn đội rất tôn trọng Nepal, và cố gắng thi đấu hết sức mình trong hai trận đấu sắp tới", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 khu vực châu Á có 7 bảng đấu. 7 đội đứng nhất mỗi bảng tranh tài cùng đội nữ CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc ở vòng loại thứ hai.

Đội giành chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Trường hợp hai đội bằng điểm và chỉ số thì sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ hoặc luân lưu.