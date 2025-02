Hoàng Thị Ngọc Hoa chuẩn bị cho lần đầu chinh phục Tokyo Marathon 2025

Lần đầu tham dự một trong bảy giải chạy lớn nhất hành tinh, Hoàng Thị Ngọc Hoa không giấu được sự háo hức xen lẫn áp lực. Với sự quyết tâm chinh phục đường chạy 42km, Ngọc Hoa đã xây dựng một kế hoạch luyện tập chi tiết và bài bản trước thềm giải đấu diễn ra.

Cân bằng cường độ và khối lượng

Hoàng Thị Ngọc Hoa là cái tên nổi bật trong làng điền kinh Việt Nam, với những thành tích đáng nể tại các giải chạy trong nước và quốc tế. Cô ghi dấu ấn bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, nhanh chóng khẳng định bản thân trong cộng đồng yêu thể thao.

Bên cạnh kỹ năng chạy bộ xuất sắc, Ngọc Hoa còn được biết đến với tinh thần quyết tâm và khả năng tự vượt qua giới hạn của bản thân. Việc tham gia Tokyo Marathon 2025 không chỉ là một thử thách lớn mà còn là cơ hội để cô tỏa sáng và thể hiện tài năng trên đấu trường quốc tế.

Hoàng Thị Ngọc Hoa khởi động trước khi chạy (Ảnh: Pocari Sweat).

Ngọc Hoa chia sẻ, giai đoạn ba tháng trước giải đấu rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị. Trong tháng thứ hai, cô chú trọng nâng cao cường độ luyện tập để cải thiện sức bền và khả năng chịu đựng. Đến tháng cuối cùng, Ngọc Hoa tiếp tục điều chỉnh khối lượng tập luyện để duy trì thể lực mà không gây áp lực quá tải cho cơ thể.

Chiến lược này không chỉ giúp cô tăng cường sức khỏe mà còn chuẩn bị tinh thần vững vàng trước thử thách lớn.

Bù nước đúng cách - Yếu tố quan trọng quyết định sức bền

Một yếu tố không thể thiếu trong quá trình luyện tập của Ngọc Hoa là việc bù nước hợp lý. Cô hiểu rằng cường độ tập luyện cao sẽ khiến cơ thể mất nước nhanh chóng, ảnh hưởng đến sức bền và hiệu suất.

Nhờ sự đồng hành của Pocari Sweat, thức uống bổ sung ion đến từ tập đoàn dược phẩm hàng đầu Nhật Bản với thành phần và nồng độ tương tự dịch cơ thể, giúp bổ sung các ion thiết yếu và bù nước nhanh gấp 2,2 lần so với nước thông thường cho cơ thể, Ngọc Hoa có thể duy trì thể trạng tối ưu trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu.

Hoàng Thị Ngọc Hoa uống Pocari Sweat bù nước sau khi chạy (Ảnh: Pocari Sweat).

Sẵn sàng bứt phá tại Tokyo Marathon 2025

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm lý vững vàng, Hoàng Thị Ngọc Hoa đang sẵn sàng cho thử thách tại Tokyo Marathon 2025. Cô hy vọng mang về thành tích tốt nhất và tạo dấu ấn cho bản thân trên đấu trường quốc tế.

Tokyo Marathon là một trong bảy giải chạy danh giá lớn nhất hành tinh. Giải đấu này có tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt với 300.000 lượt đăng ký mỗi năm, nhưng chỉ có 38.000 suất tham dự. Năm nay, bên cạnh Hứa Thuận Long, Hoàng Thị Ngọc Hoa lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu danh giá này. Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai mà còn là minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm bền bỉ của họ.

Suốt 18 năm là đối tác của Tokyo Marathon, với thông điệp "SWEAT for the BETTER", Pocari Sweat Việt Nam đồng hành cùng các vận động viên trong hành trình truyền cảm hứng, khuyến khích mọi người không ngừng cố gắng, vượt qua mọi giới hạn để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, là bạn đồng hành sát cánh với hàng nghìn vận động viên bứt phá bản thân và vươn tới vinh quang.

