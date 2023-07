Hoàng Thị Loan: "Tuyển nữ khao khát ghi bàn nên thua Bồ Đào Nha"

"Khi kết thúc trận đấu với Bồ Đào Nha, tôi cảm thấy rất buồn vì mình đã rất cố gắng nhưng chỉ một vài tình huống chưa chuẩn mà đội đã phải nhận bàn thua không đáng có.

Bầu không khí của toàn đội thực sự không được vui như sau trận đấu với tuyển nữ Mỹ. Dù đã thi đấu hết mình nhưng đội vẫn chưa tuân thủ đúng đấu pháp của HLV trưởng", Hoàng Thị Loan chia sẻ.

Hoàng Thị Loan thừa nhận mình chơi không tốt ở trận gặp Bồ Đào Nha (Ảnh: VFF).

Giống như HLV Mai Đức Chung nhận xét, Hoàng Thị Loan thừa nhận cô và các đồng đội do muốn ghi một bàn thắng lịch sử ở World Cup nên thi đấu nóng vội, dẫn đến trận thua Bồ Đào Nha.

"Ở trận gặp Bồ Đào Nha, tôi nghĩ các cầu thủ rất khao khát có một bàn thắng nên có phần nóng vội. Việc tấn công và đẩy cao đội hình rất sớm đã khiến tuyển nữ Việt Nam để lộ lỗ hổng cho đối thủ phản công.

Từng cá nhân cũng như toàn đội Bồ Đào Nha rất khỏe và nhanh nên hậu vệ của mình không thể chống đỡ được, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc. Cá nhân tôi chưa hài lòng lắm vì gặp đối thủ nhanh, khỏe và có khả năng đột phá tốt thì mình chưa theo sát được", trung vệ tuyển nữ Việt Nam nói.

Hoàng Thị Loan cho biết tuyển nữ Việt Nam đã rút kinh nghiệm sau trận thua 0-2 trước Bồ Đào Nha ngày 27/7. Cô và toàn đội quyết tâm bước vào cuộc so tài cuối cùng với Hà Lan bằng tinh thần, ý chí cao nhất.

Tuyển nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp Hà Lan (Ảnh: VFF).

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu nỗ lực trong trận đấu cuối cùng tại World Cup 2023 với tinh thần chiến đấu cao nhất! Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ tính toán để có một đội hình phù hợp thi đấu trước Hà Lan, nhằm hướng tới kết quả tốt", Hoàng Thị Loan khẳng định.

Sau trận thua 0-2 trước tuyển nữ Bồ Đào Nha trên sân Waikato tại Hamilton (New Zealand) ở bảng E World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung ngay lập tức quay trở lại sân tập để khắc phục những điểm còn sai sót và chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển nữ Hà Lan vào 14h00 ngày 1/8.

Do phải di chuyển từ Hamilton về Auckland (New Zealand) nên thay vì buổi tập sáng như thường lệ sau mỗi trận đấu, ban huấn luyện sắp xếp cho toàn đội tập luyện vào chiều tối. Việc liên tục tập trong khung giờ này cũng sẽ phần nào giúp các cầu thủ thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh vào buổi tối tại New Zealand.