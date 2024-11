HLV Ten Hag từ chối công việc đầu tiên sau khi bị Man Utd sa thải

Sau trận thua trước West Ham ở giải Ngoại hạng Anh, HLV Ten Hag đã bị Ban lãnh đạo Man Utd sa thải vào ngày 28/10. Sau đó, chiến lược gia sinh năm 1970 đã đáp máy bay về Hà Lan để nghỉ ngơi cùng gia đình.

HLV Ten Hag từ chối dẫn dắt AS Roma (Ảnh: Getty).

Mới đây, ông vừa được liên hệ trở lại công việc HLV. Theo tờ Gazzetta dello Sport, AS Roma được cho là đang cân nhắc việc bổ nhiệm Ten Hag ngồi vào "ghế nóng" sau khi sa thải HLV Ivan Juric vào tuần này.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan đã từ chối vấn đề này. Ông không muốn tiếp quản đội bóng đang rơi vào khủng hoảng sau khi trải qua quãng thời gian "đau đầu" ở Old Trafford. Thay vào đó, ông muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi.

HLV Ten Hag không muốn vội vàng tìm kiếm công việc mới ở thời điểm này. Ông sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn bến đỗ phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn.

Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, ngoài Ten Hag, AS Roma còn liên hệ với hàng loạt ứng cử viên như Vincenzo Montella, Roberto Mancini, Graham Potter hay Claudio Ranieri. Trong đó, "gã thợ hàn" Ranieri được xem là ứng cử viên sáng giá nhất.

Ranieri là ứng cử viên nặng ký dẫn dắt AS Roma (Ảnh: NYT).

Trong ngày hôm nay (13/11), HLV Ranieri sẽ bay sang Roma để gặp với chủ sở hữu của AS Roma. Nếu mọi việc suôn sẻ, ông có thể tiếp quản đội bóng. Ranieri hiện là HLV tự do sau khi rời khỏi Cagliari. Ông được ví như "gã thợ hàn" vì biệt tài hàn gắn những tập thể sụp đổ. Do đó, ông được xem là phù hợp với AS Roma thời điểm này.

Trong sự nghiệp, HLV Ranieri từng có thời gian ngắn dẫn dắt AS Roma vào năm 2019. Ông đã dẫn dắt hàng loạt CLB nổi tiếng ở Serie A như Juventus, Inter Milan, Napoli… Thành tích đáng kể nhất trong sự nghiệp của Ranieri là giành chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Leicester City mùa giải 2015/16.

Trong khi đó, Man Utd mới bổ nhiệm HLV Ruben Amorim sau thời gian HLV Van Nistelrooy tạm thời dẫn dắt đội bóng. HLV Amorim bắt đầu tới làm việc ở Man Utd vào đầu tuần này. Ông sẽ ra mắt Quỷ đỏ trong trận đấu với Ipswich Town vào ngày 24/11.