HLV Ten Hag chỉ trích VAR khiến Man Utd thua trận

Man Utd nghĩ rằng họ đã làm đủ để kiếm được một điểm trên sân West Ham tại vòng 9 Premier League trước khi trọng tài video (VAR) Michael Oliver đề nghị trọng tài chính David Coote kiểm tra pha va chạm giữa Matthijs de Ligt và Danny Ings ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu.

Trong khi pha va chạm giữa hai cầu thủ này có vẻ nhẹ, trọng tài David Coote đã đồng ý với khuyến nghị của VAR khi cho West Ham hưởng phạt đền. Jarrod Bowen bình tĩnh thực hiện quả phạt đền ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà và khiến tình hình của Man Utd thêm tồi tệ.

Trọng tài David Coote kiểm tra pha va chạm giữa Matthijs de Ligt và Danny Ings (Ảnh: Getty).

"Trước hết, trong bóng đá, không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng giành chiến thắng. Hôm nay điều đó rất rõ ràng, đó không phải là cách VAR hoạt động", Ten Hag phát biểu sau trận đấu.

Ông nói thêm: "Cách VAR làm việc, cách điều hành quy trình của họ. Trước mùa giải, họ đã giải thích về quy trình của VAR là chỉ khi sự việc rõ ràng và hiển nhiên thì họ mới nên can thiệp. Vì vậy, những gì họ đã không làm trước Tottenham khi họ cần phải can thiệp vào tấm thẻ đỏ của Bruno Fernandes. VAR đã có một quyết định sai lầm và bây giờ lại đưa ra một quyết định sai lầm khi can thiệp, cả hai đều có tác động lớn đến tỷ số của các trận đấu".

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy trọng tài Coote bị ảnh hưởng nhiều hơn trong trường hợp này bởi vị thế của Oliver với tư cách là trọng tài cao cấp hơn hay không, Ten Hag cho biết: "Tôi không chỉ trích bất kỳ cá nhân nào, nhưng tôi chỉ trích quá trình vận hành. Rõ ràng ở bên ngoài sân cỏ, trọng tài VAR là Michael Oliver nhưng ở bên trong sân cỏ, trọng tài chính phải đưa ra quyết định vào thời điểm cuối cùng. Tôi nghĩ ông Coote đã mất ba phút để đưa ra quyết định này, nhưng sau đó ông ấy phải thể hiện cá tính lớn để thu hồi quyết định".

Ten Hag phản ứng với trọng tài chính sau khi trận đấu kết thúc (Ảnh: Getty).

Thất bại này khiến Man Utd tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng sau khi bị West Ham vượt mặt. Đội bóng của Ten Hag chỉ thắng được 3 trong 9 trận đầu tiên của Premier League mùa này, điều mà Ten Hag cho rằng một phần là do thiếu may mắn.

"Vào thời điểm này, chắc chắn may mắn không đứng về phía tôi nhưng không phải với tôi mà là với đội bóng. Mùa giải trước cũng không khác gì, nhưng cuối cùng chúng tôi đã xoay chuyển tình thế và chúng tôi quyết tâm rằng hiện tại cũng sẽ như vậy.

Tuy nhiên, chúng tôi phải đảo ngược tình thế và sẽ thành công nếu chúng tôi tiếp tục chơi như hiện tại. Các trận đấu gặp Brentford, Fenerbahce, hay trận đấu hôm nay, chúng tôi đã chơi thực sự tốt", Ten Hag nói thêm.

Man Utd sẽ tiếp đón Leicester City ở vòng 1/8 Carabao Cup vào rạng sáng thứ 5 (31/10) trước khi đối đầu với Chelsea, đội bóng đang có phong độ cao của Enzo Maresca, tại Old Trafford vào ngày 3/11.