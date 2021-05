HLV Park Hang Seo loại Anh Đức khỏi danh sách tuyển Việt Nam sang UAE

Dân trí Sáng nay (25/5), HLV trưởng Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ba trận còn lại trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

HLV Park Hang Seo đã loại 10 cầu thủ sau khoảng hai tháng rèn quân, đánh giá kết quả bằng hai trận đá tập với U22 Việt Nam. Những cái tên được giữ lại đa phần đã quen mặt như Văn Hậu, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Quang Hải...

Trường hợp bị loại đáng tiếc nhất là tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Trong tổng số 29 cầu thủ được HLV Park Hang Seo lựa chọn, có 28 cầu thủ nằm trong lực lượng đội hình đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (27 cầu thủ ở đội tuyển, một cầu thủ được bổ sung từ đội U22 là Hai Long).

HLV Park Hang Seo sử dụng gần như đội hình mạnh nhất đi UAE.

Cầu thủ còn lại là thủ môn Đặng Văn Lâm, hiện đang thi đấu cho CLB Cezero Osaka (Nhật Bản) và chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển trong thời gian FIFA Days (Lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA, giai đoạn các CLB có nghĩa vụ phải trả cầu thủ về thi đấu cho các đội tuyển quốc gia).

Giai đoạn FIFA days sắp tới sẽ bắt đầu vào ngày 31/5, nên về nguyên tắc đây sẽ thời điểm thủ môn Đặng Văn Lâm có mặt tại đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, theo đề nghị từ VFF, CLB Cezero Osaka đã đồng ý hỗ trợ và tạo điều kiện để Đặng Văn Lâm có thể gia nhập đội tuyển sớm hơn.

Theo đó, thủ thành này sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang UAE vào ngày 27/5, trùng với thời gian đội tuyển Việt Nam đặt chân tới UAE.

Như vậy, thủ thành Việt kiều sẽ có khoảng 10 ngày để tập luyện, lấy lại cảm giác và phong độ ở đội tuyển. Trước đó, trong khoảng thời gian 6 tháng, Văn Lâm chưa có trận đấu chính thức nào.

Do đội tuyển Việt Nam đến sớm hơn 7 ngày so lịch hoạt động chính thức của AFC, nên thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do VFF bố trí. Đội cũng sẽ bước vào tập luyện theo kế hoạch riêng đã được bộ phận tiền trạm của VFF làm việc và thống nhất với Liên đoàn bóng đá UAE, căn cứ từ đề xuất của HLV trưởng.

Đến ngày 3/6, đội tuyển sẽ chuyển sang khách sạn do AFC sắp xếp cho các đội tuyển tham dự các trận đấu Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE.

Trước khi lên đường sang UAE, toàn đội đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2. Khi đặt chân tới sân bay Dubai và làm thủ tục nhập cảnh, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ thêm một lần nữa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, toàn đội sẽ không phải ở lại sân bay để chờ kết quả mà sẽ được BTC địa phương bố trí xe bus đưa thẳng về khách sạn và cách ly tại đây cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Thời gian chờ kết quả sẽ không vượt quá 24 tiếng.

Nếu kết quả PCR âm tính, đội tuyển sẽ chính thức bước vào chương trình hoạt động và tập luyện chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuân thủ nguyên tắc "bong bóng" (hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài) mà AFC đặt ra trong công tác tổ chức các giải đấu/trận đấu ở giai đoạn ảnh hưởng của Covid-19.

Theo quy định của AFC, các đội tuyển sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ từ danh sách đăng ký ban đầu với thời hạn cuối là 90 phút trước mỗi trận đấu. Như vậy, toàn bộ 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam có mặt tại UAE đều có cơ hội ra sân tùy thuộc vào chiến thuật về sử dụng nhân sự của BHL cho từng trận đấu.

Danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang UAE dự vòng loại World Cup 2022

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Lâm (Cerezo Osaka).

Hậu vệ (13): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ (8): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Hai Long (Than Quảng Ninh), Lý Công Hoàng Anh (HLHT).

Tiền đạo (5) : Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Các cầu thủ bị loại gồm: Nguyễn Anh Đức, Trần Văn Kiên, Tô Văn Vũ, Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, Cao Văn Triền, Phạm Văn Phong.

