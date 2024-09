HLV Park Hang Seo có hành động ý nghĩa với nạn nhân bão lụt tại Việt Nam

Trên trang Facebook cá nhân, HLV Park Hang Seo viết: "Tôi xin được gửi lời chia buồn và động viên đến các gia đình đã phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão Yagi trong thời gian vừa qua. Tôi được biết, hiện nhiều tỉnh thành của Việt Nam đang phải hứng chịu thời tiết cực đoan và rơi vào tình trạng nguy cấp. Nhưng tôi hiểu rằng người Việt Nam mạnh mẽ và đoàn kết như thế nào, các bạn chắc chắn sẽ vượt qua được giai đoạn khốc liệt này.

HLV Park Hang Seo gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân siêu bão Yagi và lũ lụt (Ảnh: VFF).

Từ Hàn Quốc, tôi vẫn đang dõi theo mọi người tại Việt Nam và mong rằng các bạn sẽ được bình an".

Trong những ngày qua, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Yagi và lũ lụt. Trước tình hình đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chia sẻ với người dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, bằng việc ủng hộ 200 triệu đồng.

Sáng nay, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã ủng hộ 250 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Đức ủng hộ 50 triệu đồng cho công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Gia đình cầu thủ Thành Chung cũng tích cực mua đồ cứu trợ để gửi đến huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt.

Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào tối nay (10/9), cầu thủ hai đội sẽ dành 1 phút mặc niệm nhằm tưởng nhớ những nạn nhân đã qua đời, những chiến sĩ đã hy sinh vì cơn bão này.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 6h ngày 10/9, bão và hoàn lưu bão Yagi gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc đã làm 103 người chết, mất tích (63 người chết, 40 người mất tích).

Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, hai đội sẽ dành 1 phút mặc niệm nhằm tưởng nhớ những nạn nhân đã qua đời, những chiến sĩ đã hy sinh vì cơn bão này (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cụ thể, tỉnh Cao Bằng có 17 người chết, 16 người mất tích; tỉnh Lào Cai 17 người chết, 12 người mất tích; tỉnh Quảng Ninh 8 người chết do bão, 1 người chết do lũ cuốn; TP Hải Phòng 2 người chết do bão; tỉnh Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão; Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất, Yên Bái 7 người chết, 2 người mất tích do sạt lở đất... tỉnh Phú Thọ 8 người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu.

Bão, lũ còn làm 752 người bị thương, trong đó tỉnh Quảng Ninh 536 người; Hải Phòng 81 người; Hải Dương 5 người; Hà Nội 10 người; Bắc Giang 5 người; Bắc Ninh 52 người; Lạng Sơn 10 người; Lào Cai 14 người; Yên Bái 10 người; Cao Bằng 12 người; Phú Thọ 5 người,...

Ngoài ra, bão lũ còn làm 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh và 148.632ha lúa, 25.649ha hoa màu, 11.038ha cây ăn quả bị thiệt hại; 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 1.107 gia súc, 678.945 gia cầm bị chết.