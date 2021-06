HLV Park Hang Seo cảnh giác trước nguy cơ bị Indonesia, Malaysia "do thám"

Dân trí Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là giữ bí mật thông tin nhằm tránh bị lộ bài.

20h00 ngày 4/6 (giờ địa phương), đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên theo lịch hoạt động của AFC bố trí tại sân vận động của CLB Al Ahli. Do đây là buổi tập dưới sự sắp xếp của AFC, nên thầy trò HLV Park Hang Seo được xe cảnh sát dẫn đến sân tập.

Ban tổ chức cũng bố trí xe cứu thương và lực lượng an ninh túc trực bên ngoài sân tập của đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam bước ra sân tập vào tối 4/6.

Ở buổi tập này, ngay cả cánh phóng viên Việt Nam cũng được yêu cầu ra hết bên ngoài sân tập và chỉ có thể chụp ảnh từ xa. Các phóng viên trước khi vào sân sẽ được nhân viên an ninh yêu cầu xuất trình giấy kiểm tra Covid-19

Điều đáng nói là các nhân viên an ninh được thông báo chỉ các phóng viên Việt Nam được phép vào tác nghiệp buổi tập, do thầy Park lo ngại bị các đối thủ do thám.

Việc đảm bảo thông tin trước mỗi trận đấu rất quan trọng. HLV Park Hang Seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã bị đối thủ bắt bài nhiều, vì thế mà sự chuẩn bị của ông và các học trò cần được giữ bí mật tối đa.

HLV Park Hang Seo cảnh giác do thám của các đối thủ.

Một thuận lợi với đội tuyển Việt Nam là được thi đấu sau các đối thủ ở bảng G 4 ngày. Trước đó, đích thân HLV Park Hang Seo theo dõi trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan. Ở trận này, Indonesia bất ngờ cầm hòa 2-2 và thể hiện được lối chơi tốt hơn nhiều so với trận thua 1-3 ở lượt đi trước Việt Nam.

Chỉ còn 2 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Indonesia (23h45 ngày 7/6). Do vậy, HLV Park Han Seo và các cộng sự trong ban huấn luyện cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng giáo án tập luyện nhằm giúp các cầu thủ có điểm rơi phong độ cao nhất.

Ngoài ra, việc có điều kiện quan sát đối thủ thi đấu ở lượt trận ngày 3/6 vừa qua cũng giúp cho đội tuyển Việt Nam có sự chủ động trong sách lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đặt ra.

Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện.

Việc Indonesia và Thái Lan chia điểm với tỷ số 2-2 trong khi Malaysia thua trận 0-4 trước UAE đã giúp đội tuyển Việt Nam có thêm lợi thế trong cuộc đua tại bảng G. Tuy nhiên, điều quan trọng là thầy trò HLV Park Hang Seo phải thể hiện tốt khả năng cạnh tranh của mình, trước tiên là phải đảm bảo một chiến thắng trước Indonesia vào ngày 7/6 tới.

Kênh We Global Football chuyên về thống kê bóng đá, đã đánh giá rất cao cơ hội vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, We Global Football nhận định thầy trò HLV Park Hang Seo có 77,88% cơ hội vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng chính là vòng loại cuối cùng xác định các đại diện tham dự vòng chung kết.

Cơ hội đi tiếp của Công Phượng và các đồng đội khá cao.

Cơ hội các đội bảng G vào vòng loại cuối World Cup là UAE 65,72%, Thái Lan 6,40%, Malaysia 1,36%. Còn Indonesia đã chính thức hết cơ hội đi tiếp, thậm chí còn chắc chắn đứng cuối bảng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ cầm chắc đỉnh bảng G nếu giành 7 điểm trong ba trận còn lại, gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6. Trong trường hợp nhì bảng, thầy trò Park vẫn có thể vào vòng loại thứ ba World Cup nếu nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng thành tích cao.

H.Quốc (từ UAE)