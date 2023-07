HLV New Zealand tuyên bố đanh thép, chỉ ra lợi thế khi gặp tuyển Việt Nam

Vào ngày 10/7, đội tuyển nữ New Zealand sẽ có trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là màn tập dượt cuối cùng của đội chủ nhà World Cup 2023 trước giải đấu. New Zealand rất khát khao có được chiến thắng khi trải qua 10 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua.

HLV Jitka Klimkova tự tin bắt bài đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Stuff).

Trước thềm trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Jitka Klimkova tỏ ra vô cùng tự tin. Bà khẳng định nắm rõ lối chơi của thầy trò HLV Mai Đức Chung. HLV trưởng đội tuyển nữ New Zealand cho biết: "Tôi biết đội tuyển nữ Việt Nam có lối chơi khác so với các đối thủ của New Zealand trong quá trình chuẩn bị cho World Cup.

Chúng tôi mong đợi được đối đầu với lối chơi phòng ngự của họ. Toàn đội nhận thức được vấn đề. Tôi đã yêu cầu học trò tạo ra kênh liên kết trên sân. Chúng tôi muốn có thời gian kiểm soát bóng tối đa, thực hiện những pha phối hợp, tạo ra cơ hội và ghi bàn".

HLV Jitka Klimkova cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Bà nói thêm: "Chúng tôi cần ghi bàn, không quan trọng bằng cách nào. Toàn đội New Zealand sẽ làm tất cả để đưa bóng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam.

Mọi chuyện đã trở nên tốt hơn. Chúng tôi đã biết cách xây dựng tấn công, hướng tới bàn thắng trong các buổi tập. Toàn đội đang làm việc chăm chỉ vì niềm tự hào quốc gia".

Việc thi đấu dưới thời tiết mưa lạnh là lợi thế của New Zealand so với đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Getty).

Cuối cùng, HLV trưởng của New Zealand cho rằng việc quen với thời tiết lạnh là lợi thế của đội chủ nhà so với đội tuyển nữ Việt Nam. Bà chia sẻ: "Chúng tôi đã quen với thời tiết lạnh. Do đó, có thể xem đây là lợi thế của New Zealand.

Thật khó để thi đấu trong thời tiết lạnh và mưa nhưng chúng tôi tập trung vào những thứ có thể kiểm soát. Thời tiết là điều không ai kiểm soát được. Chúng tôi sẽ thi đấu hết khả năng của mình. Thời tiết có thể giúp ích cho toàn đội".

Trong khi đó, đội trưởng Ali Riley nhấn mạnh: "Bạn hãy nhìn vào thái độ của những thành viên New Zealand. Ai cũng mỉm cười dưới thời tiết mưa lạnh. Đó là tín hiệu tốt trước thềm trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu này một cách nghiêm túc và cố gắng duy trì điều đó cho tới ngày khai mạc World Cup nữ 2023".

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand sẽ diễn ra vào lúc 12h30 ngày 10/7.