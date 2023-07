Ở thế chân tường, New Zealand bị gây sức ép phải thắng tuyển nữ Việt Nam

Phong độ của đội tuyển nữ New Zealand trước thềm World Cup nữ 2023 rất tệ hại. Họ đã trải qua 10 trận đấu liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng (thua 8/10 trận) kể từ sau khi đánh bại Philippines với tỷ số 2-1 vào tháng 9 năm ngoái. Trong năm 2023, hàng công của đội tuyển nữ New Zealand thi đấu rất tệ khi chỉ ghi 1 bàn thắng trong 7 trận.

Đội tuyển nữ New Zealand (áo đen) trải qua 10 trận đấu liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng (Ảnh: AP).

Chính điều đó khiến cho báo chí New Zealand lo lắng trước thềm giải đấu lớn được tổ chức trên sân nhà. Tờ Stuff thậm chí còn ví trận giao hữu của đội nhà với đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 10/7 quan trọng không khác gì trận đấu ở World Cup.

Trang báo thể thao hàng đầu New Zealand có bài viết: "World Cup bắt đầu sớm cho đội tuyển nữ New Zealand khi chạm trán với đội tuyển nữ Việt Nam". Tờ báo này nhấn mạnh: "Trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam là bài kiểm tra cuối cùng của New Zealand trước thềm World Cup 2023.

Do đó, trận đấu ở sân McLean Park vào ngày 10/7 có tầm quan trọng với đội tuyển nữ New Zealand không khác gì những trận đấu với Na Uy, Philippines và Thụy Sĩ ở World Cup sắp tới.

Nếu đánh bại được đội tuyển nữ Việt Nam, Ferns (biệt danh của đội tuyển nữ New Zealand) sẽ chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng ở thời điểm 10 ngày trước World Cup. Đó là điều đáng mong chờ.

Tuy nhiên, trong trường hợp không thắng được đối thủ từ Đông Nam Á, tình hình sẽ càng tệ hơn với đội tuyển nữ New Zealand. Trong 10 trận đấu vừa qua, đội bóng mới chỉ chọc thủng lưới đối phương đúng hai lần.

Tờ Stuff cho rằng trận giao hữu của New Zealand với đội tuyển nữ Việt Nam quan trọng không khác gì trận đấu ở World Cup.

Chính vì thế, HLV Jitka Klimková đặt mục tiêu rất lớn ở trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Chiến thắng ở trận đấu này sẽ là tiền đề giúp đội tuyển nữ New Zealand hướng tới trận thắng đầu tiên ở World Cup nữ và xa hơn là lần đầu tiên vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ 32 thế giới, kém 6 bậc so với New Zealand. Cách biệt không quá lớn nhưng đây là trận đấu mà New Zealand bắt buộc phải thắng.

Trong vòng 12 tháng qua, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã hai lần thất bại trước Philippines. Họ cũng thua 0-3 trước Hàn Quốc ở giải vô địch nữ châu Á vào năm ngoái. Nên nhớ, Hàn Quốc từng thất bại trước New Zealand trong nhiệm kỳ của HLV Jitka Klimková.

Dù vậy, những kết quả đó không thể giúp New Zealand được nhiều trong trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Điều đáng mừng là HLV Jitka Klimková có đội hình mạnh nhất trong tay, điều hiếm khi xảy ra dưới thời bà dẫn dắt đội bóng.

Ria Percival (vắng mặt từ tháng 4 năm ngoái), Annalie Longo (vắng mặt từ tháng 9 năm ngoái), Rebekah Stott (chỉ thi đấu 2/12 trận gần đây), Ali Riley (thi đấu 5/10 trận gần đây)… sẽ cùng nhau góp mặt và thay đổi vận may của New Zealand.

Trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam là cơ hội duy nhất để New Zealand thử nghiệm trước World Cup. Đoàn quân HLV Jitka Klimková đã bị dồn vào thế chân tường. Dù đây chỉ là một trận giao hữu nhưng chắc chắn mục tiêu của New Zealand phải là chiến thắng".

Theo lịch, trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand diễn ra vào lúc 12h30 ngày 10/7 (theo giờ Việt Nam).