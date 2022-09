HLV Mourinho nhận thẻ đỏ vì lăng mạ trọng tài

Phút 54, HLV Jose Mourinho đã lao vào sân phản ứng dữ dội với trọng tài khi đội nhà Roma bị từ chối một quả phạt đền trong trận đấu với Atalanta thuộc vòng 7 Serie A.

Đó là tình huống tiền vệ Nicolo Zaniolo của Roma đã bị trung vệ Caleb Okoli của Atalanta đốn ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài Daniele Chiffi không cho AS Roma được hưởng một quả phạt đền.

HLV Mourinho phản ứng dữ dội với trọng tài khi đội nhà bị từ chối quả phạt đền ở phút 54 (Ảnh: Reuters).

Trọng tài Daniele Chiffi rút thẻ đỏ đuổi chiến lược gia người Bồ Đào Nha khỏi sân (Ảnh: Nurphoto).

Vị trọng tài này cũng không ngần ngại khi rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV Mourinho do những lời lẽ không đúng mực của chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhắm về phía mình.

Sau khi nhận thẻ đỏ, HLV Jose Mourinho thậm chí còn định lao vào sân để ăn thua đủ với trọng tài. Rất may khi các trợ lý của AS Roma kịp thời can ngăn để xoa dịu cơn tức giận của nhà cầm quân sinh năm 1963. Phải mất một lúc, HLV Jose Mourinho mới nguôi giận và lên khán đài theo dõi trận đấu theo quy định.

HLV Mourinho đòi ăn thua đủ với trọng tài khi bị rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân (Ảnh: AP).

Mặc dù chỉ mới dẫn dắt Roma mùa giải thứ hai, HLV Mourinho đã có tới 3 lần phải nhận thẻ đỏ từ các trọng tài. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu trước mùa giải của Roma với Real Betis ngay sau khi bắt đầu tiếp quản vào mùa hè năm ngoái.

Vào hồi tháng 2, "Người đặc biệt" cũng bị đuổi khỏi sân vào phút bù giờ sau khi sút thẳng bóng vào người trọng tài ở cuối trận hòa 2-2 giữa Roma với Hellas Verona.

HLV Mourinho đã có 3 lần phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài khi dẫn dắt Roma (Ảnh: Getty).

Hiện chưa rõ Mourinho có phải đối mặt với án phạt từ Serie A vì lý do lăng mạ trọng tài và phải nhận thẻ đỏ hay không. Do phải nghỉ thi đấu quốc tế nên trận đấu tiếp theo của Roma sẽ là chuyến làm khách của họ trước Inter Milan vào ngày 1/10.

Ở trận đấu giữa với Atalanta trên sân nhà Stadio Olimpico, AS Roma đã bị dẫn trước 0-1 sau bàn thắng ở phút 35 của Giorgio Scalvini, và tỷ số vẫn giữ nguyên như vậy bất chấp mọi nỗ lực của thầy trò HLV Mourinho trong hiệp hai. Trận thua này khiến Roma tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Atalanta leo lên vị trí thứ 2, cùng có 17 điểm như đội đầu bảng Napoli nhưng xếp dưới do thua hiệu số.

Ở trận cầu đinh Serie A diễn ra đêm qua, Napoli đánh bại AC Milan 2-1 và qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng với 17 điểm, bằng với đội thứ hai Atalanta nhưng Napoli hơn về hiệu số bàn thắng.