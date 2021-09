HLV Mourinho nhận thất bại cay đắng ở trận derby Roma

Những phút còn lại, cả Lazio Roma và AS Roma đều có thêm những tình huống có thể ghi bàn nhưng không thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Lazio Roma, còn HLV Jose Mourinho của AS Roma nhận thẻ vàng do phản ứng trọng tài. Sau vòng 6 Serie A, AS Roma đứng thứ 4 với 12 điểm còn Lazio Roma đứng thứ 6 với 11 điểm. Ba đội dẫn đầu là Napoli (18 điểm), AC Milan (16 điểm) và Inter Milan (14 điểm).