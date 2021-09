HLV Mourinho "chạy như điên" để ăn mừng chiến thắng ở trận đấu thứ 1000

Dân trí HLV Jose Mourinho không giấu được cảm xúc vui sướng khi chạy ăn mừng như một cậu bé 12 tuổi sau chiến thắng muộn của đội nhà AS Roma trước Sassuolo để dẫn đầu Serie A sau ba vòng đấu.

Trận đấu thứ 1000 của HLV Jose Mourinho đã kết thúc với màn ăn mừng đặc biệt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha khi chứng kiến các học trò giành chiến thắng ở phút bù giờ.

AS Roma vượt qua Sassuolo với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng của Stephan El Shaarawy ở phút 90+1, mặc dù sau đó HLV Mourinho thót tim khi Sassuolo sút tung lưới Roma ở phút 95 nhưng rất may trọng tài không công nhận do lỗi việt vị.

El Shaarawy ghi bàn thắng ở phút bù giờ 90+1 để giúp Roma đánh bại Sassuolo với tỷ số 2-1.

Kết quả này giúp Roma đứng đầu bảng xếp hạng Serie A với 9 điểm trọn vẹn, hơn AC Milan và Napoli về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Sassuolo đứng thứ 9 với 4 điểm sau 3 trận.

HLV Mourinho phát cuồng khi chạy ăn mừng bên đường biên sau chiến thắng ở trận đấu thứ 1000 trên cương vị HLV.

Chia sẻ về màn ăn mừng cuồng nhiệt của mình, HLV Mourinho nói sau trận đấu: "Tôi đã nói dối mọi người! Tôi đã nói với cả đội trong nhiều ngày rằng trận đấu thứ 1000 này không quan trọng với tôi ... nhưng tôi có một nỗi sợ hãi kinh hoàng khi thua cuộc! May mắn thay, chúng tôi đã giành chiến thắng và tôi đã chạy như một đứa trẻ hôm nay vì tôi cảm thấy mình mới 12 tuổi chứ không phải 58".

Mourinho đánh dấu cột mốc 1.000 trận trên cương vị huấn luyện viên. Ông đã có 638 trận thắng, 204 hòa, 158 trận thua, giành 25 danh hiệu lớn nhỏ. Ở mùa này, Roma đang lột xác và trở thành một trong những ứng viên cho ngôi vô địch Serie A.

Roma tạm thời dẫn đầu bảng Serie A với 3 trận toàn thắng.

"Serie A hiện tại khác với những gì tôi biết về giải đấu này 10 năm về trước. Khi đó, Inter rất mạnh nhưng cả giải cũng chỉ có 3 hoặc 4 CLB mạnh thôi. Hiện tại, ngoài những đội mạnh, tôi có thể thấy 7 đến 8 CLB chất lượng và luôn sẵn sàng tạo bất ngờ", cựu thuyền trưởng Man Utd cho biết.

Ở một diễn biến khác, AC Milan đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở mùa giải năm nay với chiến thắng 2-0 trước Lazio, trong đó tiền đạo Ibrahimovic lập công với một bàn thắng ở phút 67.

Ibrahimovic tỏa sáng giúp AC Milan đánh bại Lazio với tỷ số 2-0.

Genoa cũng đã giành được điểm đầu tiên của mùa giải nhờ màn lội ngược dòng phi thường mặc dù bị dẫn trước hai bàn để giành chiến thắng 3-2 trên sân khách trước Cagliari.

Torino cũng ghi dấu ấn với màn vùi dập Salernitana 4-0 khi bản hợp đồng bất ngờ gần mùa giải Franck Ribery có màn ra mắt đáng quên từ băng ghế dự bị cho đội khách.

Cầu thủ vào sân thay người của Udinese là Lazar Samardzic cũng đã ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 89 trên sân Spezia để giúp Zebrette vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với bảy điểm sau ba trận đấu.

Bảng xếp hạng Seria A sau vòng đấu thứ 3.

