Xem trực tiếp trận Man City gặp Arsenal trên kênh nào?

Trận đấu giữa Arsenal gặp Man City được xem là “trận chung kết” ở mùa giải này. Trước thềm trận đấu, Arsenal đang có 70 điểm, nhiều hơn 6 điểm so với Man City nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu đánh bại Arsenal cộng thêm chiến thắng ở trận đá bù, Man “xanh” sẽ vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ tay đối thủ.

Trận đấu giữa Arsenal và Man City xứng đáng là trận "chung kết" mùa giải (Ảnh: Getty).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Arsenal đang thi đấu không tốt trong thời gian qua khi chỉ giành chiến thắng trong 1/5 trận đấu gần đây. Trong đó, thất bại 1-2 trên sân của Bournemouth ở vòng đấu trước khiến cho “Pháo thủ” thực sự cảm nhận được sức nóng ở phía sau từ Man City.

Còn nhớ, ở hai mùa giải 2022-2023 và 2023-2024, Arsenal đều chiếm ưu thế trước Man City trong cuộc đua vô địch (ở mùa 2022-2023, Arsenal từng hơn Man City) 8 điểm) nhưng đều mất chức vô địch vào tay của đối thủ này. Đó là dấu hiệu cảnh báo thầy trò HLV Mikel Arteta.

Man City chỉ thắng 1/7 trận đấu gần nhất gặp Arsenal (Ảnh: Getty).

Trận đấu tối nay được xem là thước đo bản lĩnh của Arsenal. Nếu giành chiến thắng trước Man City, “Pháo thủ” sẽ gần như nắm chắc ngôi vương ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, đội bóng thành London phải vượt qua cái dớp rất lớn khi không thắng trên sân Etihad từ năm 2015 (hòa 3, thua 8).

Man City đang vươn lên khi thắng 6/9 trận đấu gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh. CLB này cũng rất ấn tượng trên sân Etihad khi giành chiến thắng trong 15/20 trận đấu gần nhất tại đây. Tuy nhiên, họ cũng phải chịu sức ép buộc phải thắng. Trong 7 trận đối đầu gần nhất, Man City chỉ thắng đúng 1 trận trước Arsenal (ở trận chung kết cúp Liên đoàn Anh mùa này).

Đội hình dự kiến Man City vs Arsenal

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard.