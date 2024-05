HLV Mano Polking tới Việt Nam, sắp dẫn dắt CLB Công an Hà Nội?

Như đã biết, hôm qua (15/5), HLV Kiatisuk đã viết tâm thư thông báo chia tay CLB Công an Hà Nội vì lý do gia đình. Đây là HLV thứ 4 nói lời chia tay với đội bóng ngành công an trong vòng một năm rưỡi qua.

HLV Mano Polking có thể dẫn dắt CLB Công an Hà Nội (Ảnh: FAT).

Tạm thời, Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại sẽ dẫn dắt CLB Công an Hà Nội trong thời gian tìm kiếm HLV mới. Có vẻ như đương kim vô địch V-League sẽ sớm bổ nhiệm HLV mới.

Nói vậy bởi lẽ, trong hôm nay, nhiều tờ báo Thái Lan đã đăng tải thông tin HLV Mano Polking đã bay sang Việt Nam để đàm phán hợp đồng với CLB Công an Hà Nội.

Đây không phải là lần đầu tiên, CLB Công an Hà Nội muốn có HLV mang trong mình hai dòng máu Brazil và Đức. Ông từng được liên hệ khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Dù vậy, thời điểm ấy, CLB Công an Hà Nội không thể thuyết phục HLV sinh năm 1976 rời khỏi công việc. Họ đã bổ nhiệm HLV Gong Oh Kyun.

Sau đó, khi HLV Mano Polking bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải, CLB Công an Hà Nội một lần nữa liên hệ với ông. Thế nhưng, cuối cùng, CLB này quyết định bổ nhiệm HLV Kiatisuk vào "ghế nóng".

CLB Công an Hà Nội nhiều lần liên hệ với HLV Mano Polking trong quá khứ (Ảnh: FAT).

Vào chiều nay, HLV Mano Polking đã bị phát hiện có mặt trên khán đài sân Ninh Bình để theo dõi trận đấu giữa CLB Phù Đổng Ninh Bình vs Đồng Tháp trong khuôn khổ giải hạng Nhất Việt Nam. Điều đó cho thấy thông tin báo giới Thái Lan đăng tải hoàn toàn có cơ sở.

Trong quá khứ, HLV Mano Polking từng có thời gian ngắn làm việc ở Việt Nam trong màu áo CLB TPHCM, trước khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Dưới thời của ông, "Voi chiến" thi đấu tốt và trở thành thống trị bóng đá Đông Nam Á khi có hai lần vô địch AFF Cup liên tiếp vào các năm 2020 và 2022.