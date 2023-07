HLV Mai Đức Chung lý giải nguyên nhân tuyển nữ thua đậm Tây Ban Nha

Sau trận đấu với Tây Ban Nha sáng nay (14/7), HLV Mai Đức Chung nói: "Ở trận này các cầu thủ nữ Việt Nam bộc lộ điểm yếu là không liên lạc tốt với nhau trên sân. Các cầu thủ không nhắc nhở nhau trong các tình huống nên chúng ta gặp thêm khó khăn".

"Về mặt tinh thần, toàn đội chơi rất cố gắng, nhưng theo tôi trước đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam chưa có sự tự tin" - HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Tây Ban Nha trong trận đấu diễn ra sáng nay (Ảnh: VFF).

So với hai trận đấu với Đức và New Zealand trước đó, ở trận gặp Tây Ban Nha, đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm hơn nhiều. Nhưng chính trận thua này có thể là trận đấu phản ánh trình độ thực giữa chúng ta so với mặt bằng trình độ World Cup.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tây Ban Nha quá mạnh, họ xứng đáng xếp hạng 6 thế giới. Đội tuyển nữ Việt Nam đã cố gắng hết sức nhưng đối phương mạnh vượt trội, dẫn đến việc chúng tôi gặp nhiều khó khăn".

"Trong hiệp hai của trận đấu này, tôi sử dụng nhiều cầu thủ trước đó ít được thi đấu. Tôi thừa nhận hiệp hai đội chơi chưa tốt, nhưng đây là trận đấu thử nghiệm đội hình" - vẫn là lời của vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trận thua Tây Ban Nha là trận thua đậm nhất của đội tuyển Việt Nam trong vòng ít tháng qua (Ảnh: VFF).

Ngoài việc đối diện với các đối thủ mạnh, một trong những vấn đề mà đội tuyển nữ Việt Nam phải đối diện tại World Cup chính là thời tiết khá khó chịu ở quốc gia chủ nhà New Zealand.

Ông Chung cho biết: "Thời tiết tại New Zealand lúc này khi nắng khi mưa khá thất thường, vì vậy chúng tôi phải tập cả khi trời mưa cũng như lúc trời nắng. Thời gian tới tôi sẽ cho các cầu thủ tập xen kẽ các kiểu thời tiết".

"Ngoài việc tập luyện dưới trời mưa cũng như dưới trời nắng, tôi sẽ điều chỉnh giờ tập cho các cầu thủ, nhằm phù hợp với giờ thi đấu" - HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Sau trận đấu với Tây Ban Nha sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hơn một tuần chuẩn bị, trước khi bước vào vòng bảng World Cup 2023, gặp Mỹ vào ngày 22/7 tại Auckland (New Zealand).