HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023

Lịch thi đấu 3 trận bảng E của đội tuyển nữ Việt Nam 08h00 ngày 22/7, sân Eden Park (Auckland): Việt Nam - Mỹ 14h30 ngày 27/7, sân Waikato (Hamilton): Việt Nam - Bồ Đào Nha 14h00 ngày 1/8, sân Forsyth Barr (Dunedin): Việt Nam - Hà Lan

Sau gần một tuần tập luyện, HLV Mai Đức Chung chính thức chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup. Theo đó, 5 cầu thủ bị loại gồm thủ môn Đoàn Thị Ngọc Phượng, hậu vệ Hà Thị Ngọc Uyên, tiền vệ Trần Thị Bảo Châu, Nguyễn Thị Trúc Hương, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

Đây là những cầu thủ đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho World Cup 2023, tuy nhiên họ không cạnh tranh được vị trí nên lỡ cơ hội tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh.

Trong số 23 cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2023, có 3 thủ môn, 9 hậu vệ, 7 tiền vệ và 4 tiền đạo. Nhìn vào danh sách này có thể dễ dàng nhận thấy HLV Mai Đức Chung có sự ưu tiên cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi đội tuyển nữ Việt Nam gặp những đối thủ rất mạnh ở World Cup 2023 là đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2023 (Ảnh: VFF).

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), các đội tuyển phải nộp danh sách trước ngày 9/7. Mỗi đội được phép thay người muộn trong trường hợp chấn thương nghiêm trọng, trong vòng 24 giờ trước trận đầu tiên.

FIFA hỗ trợ cho 23 cầu thủ nằm trong danh sách đăng ký chính thức của mỗi đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023. Mỗi cầu thủ được nhận 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng) từ FIFA.

Như vậy, với việc góp mặt ở vòng bảng World Cup nữ 2023, 23 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam cầm chắc trong tay khoảng 700 triệu đồng tiền thưởng từ FIFA.

Thậm chí, số tiền này còn tăng lên một khi đội bóng của HLV Mai Đức Chung vào sâu trong giải. Đối với đội giành chức vô địch World Cup nữ 2023, mỗi cầu thủ nằm trong danh sách chính thức nhận số tiền thưởng lên đến 270.000 USD, tương đương 6,35 tỷ đồng.

Ngoài mức thưởng dành cho cá nhân, FIFA cũng tăng quỹ hỗ trợ cho giai đoạn chuẩn bị của các đội tuyển trước World Cup nữ 2023, lên số tiền cao kỷ lục 31 triệu USD (tăng hơn 2,5 lần so với mức 12 triệu USD của World Cup nữ 2019).

Thanh Nhã và các đồng đội đã sẵn sàng cho World Cup 2023 (Ảnh: AP).

Số tiền này được phân bổ cho 32 liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển nữ dự World Cup 2023. Mỗi liên đoàn nhận được khoảng 960.000 USD để chuẩn bị cho giải bóng đá cúp thế giới.

Chưa hết, FIFA hỗ trợ các đội có mặt ở vòng bảng 1,56 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng), vào vòng 16 đội nhận 1,87 triệu USD (khoảng 43 tỷ đồng)…. Đội vô địch được nhận 4,29 triệu USD (gần 100 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang New Zealand vào trưa 5/7 và sẽ có mặt tại thành phố Auckland (New Zealand) vào sáng 6/7. Tại đây, đội sẽ có hai trận giao hữu với Tây Ban Nha và chủ nhà New Zealand, trước khi bước vào cuộc đua tranh ở giải đấu lớn nhất hành tinh từ ngày 22/7.

World Cup nữ 2023 diễn ra từ 20/7 đến 20/8 tại Australia và Newzealand. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E, thi đấu tại New Zealand, lần lượt gặp Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).

Danh sách tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023:

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Đào Thị Kiều Oanh.

Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thúy Nga.

Tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân.

Tiền đạo: Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng.