HLV Jose Mourinho dẫn dắt AS Roma mùa giải tới

CLB AS Roma xác nhận HLV Mourinho sẽ dẫn dắt đội bóng thủ đô Italia sau khi mùa giải này kết thúc.

Chủ tịch AS Roma, Dan Friedkin nói xác nhận: "Việc bổ nhiệm Mourinho là bước đi lớn trong việc xây dựng tương lai và văn hóa chiến thắng của AS Roma".

Trang chủ CLB AS Roma cũng đăng tải thông tin này, đồng thời HLV Mourinho đã đồng ý vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm còn mức lương chưa được tiết lộ.

HLV Mourinho dẫn dắt AS Roma kể từ mùa giải sang năm.

Bản thân HLV Mourinho háo hức khi chuẩn bị dẫn dắt AS Roma: "Cảm ơn gia đình Friedkin vì đã chọn tôi để dẫn dắt CLB và trở thành một phần trong tầm nhìn của họ. Sau các cuộc gặp với các ông chủ, tôi lập tức hiểu được toàn bộ tham vọng của họ đối với AS Roma.

Chính tham vọng và động lực này đã thúc đẩy chúng tôi cùng nhau xây dựng một dự án thành công trong những năm sắp tới. Sự nhiệt thành đáng kinh ngạc của các CĐV Roma đã thuyết phục tôi chấp nhận công việc. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu mùa giải tới".

HLV Jose Mourinho đã có những kỷ niệm đẹp khi cầm quân tại Italia. Ông đã giúp Inter Milan giành cú ăn ba vĩ đại mùa giải 2009-10 (vô địch Serie A, Coppa Italia, Champions League) và cùng Nerazzurri thống trị bóng đá Italia thời điểm đó.

Khi được hỏi về cảm xúc khi tái ngộ đội bóng cũ Inter Milan, Mourinho trả lời ngắn gọn: "Tôi là một người chuyên nghiệp". Ngoài ra, "Người đặc biệt" cũng chưa chia sẻ thêm về tham vọng của mình ở Serie A, nơi AS Roma của ông phải đối diện nhiều đối thủ lớn như Juventus, AC Milan hay Inter Milan.

HLV Mourinho sẽ có màn tái ngộ cảm xúc với Inter Milan, đội bóng ông dẫn dắt giành Champions League mùa giải 2009-10.

HLV Mourinho đã bị Tottenham sa thải ngày 17/4 sau khi CLB thành London trải qua giai đoạn thi đấu bết bát. Nguyên nhân chính khiến Mourinho ra đi vì mâu thuẫn với các công thần ở Tottenham nhưng chỉ hơn 2 tuần sau, ông đã tìm được công việc mới tại AS Roma.

Sau khi công bố bổ nhiệm Jose Mourinho, AS Roma thông báo chia tay HLV Paulo Fonseca sau khi mùa giải này kết thúc. Chủ tịch Dan Friedkin chia sẻ: "Thay mặt cho AS Roma, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Paulo Fonseca vì sự chăm chỉ và khả năng huấn luyện của ông ấy trong suốt 2 năm qua.

Chúng tôi xin chúc Paulo sẽ đạt được tất cả những điều tốt đẹp nhất trong tương lai và luôn để lại dấu ấn khi làm việc ở bất kỳ đội bóng nào".

Nguyên nhân chính khiến HLV Fonseca bị "trảm" do AS Roma thi đấu thất vọng ở mùa giải này. Ở bán kết lượt đi Europa League cách đây 4 ngày, AS Roma đã bị Man Utd hạ gục với tỷ số 6-2 tại Old Trafford.

Thùy Anh