HLV Hàn Quốc nói một điều về tài năng của Văn Toàn

Sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn quyết định tới đầu quân cho CLB Seoul E-Land ở giải hạng Hai Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên, cầu thủ sinh năm 1996 xuất ngoại. Do đó, có thể thấy được những thách thức đang chờ đợi Văn Toàn ở phía trước.

HLV trưởng của Seoul E-Land, Park Choong Kyun tin tưởng vào tài năng của Văn Toàn.

HLV trưởng của Seoul E-Land, Park Choong Kyun từng có thời gian làm việc ở Việt Nam khi dẫn dắt CLB Hà Nội thi đấu ở V-League 2021. Ông hiểu được tài năng của Văn Toàn. Chia sẻ trước báo giới, ông đã lên tiếng khen ngợi tài năng của tuyển thủ Việt Nam.

HLV Park Choong Kyun cho biết: "Văn Toàn là tiền đạo có cá tính. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ giúp ích nhiều cho Seoul E-Land ở mùa giải tới. Có lẽ, do có thời gian làm việc cùng HLV Park Hang Seo nên Văn Toàn thích nghi và hòa nhập rất nhanh với Seoul E-Land".

Tờ Sports Seoul (Hàn Quốc) cũng đặt kỳ vọng lớn vào Văn Toàn. Tờ báo này bình luận: "Văn Toàn là một trong những cậu học trò cưng của HLV Park Hang Seo. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1,70 mét nhưng cầu thủ này vẫn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của Seoul E-Land nhờ tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời".

Văn Toàn thừa nhận HLV Park Hang Seo có ảnh hưởng lớn khiến anh chọn thi đấu ở Hàn Quốc.

Chia sẻ trong buổi họp báo, Văn Toàn thừa nhận HLV Park Hang Seo là người có ảnh hưởng lớn nhất khiến anh quyết định tới Hàn Quốc thi đấu. Tiền đạo này cho biết: "HLV Park Hang Seo có ảnh hưởng rất lớn tới tôi. Ông ấy nói rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn khi tôi mới chuyển tới Hàn Quốc thi đấu nhưng thầy cũng nhấn mạnh nếu tôi cố gắng hết mình, không đánh mất sự tự tin thì thành công sẽ tới.

Thật khó khăn khi rời khỏi CLB mà mình từng gắn bó trong 15 năm và chuyển ra nước ngoài thi đấu. Nhưng đó là lựa chọn của tôi. Tôi muốn thách thức bản thân".

Văn Toàn rất vui khi làm việc với HLV Park Choong Kyun. Anh nói thêm: "Tôi rất ngạc nhiên khi HLV Park Choong Kyun được bổ nhiệm dẫn dắt Seoul E-Land. Tôi từng làm việc với ông ấy một vài lần ở đội tuyển Việt Nam. Nếu tuân thủ những chỉ đạo của HLV, tôi nghĩ mình sẽ hòa nhập tốt với CLB mới.

Văn Toàn hòa nhập nhanh với CLB mới (ảnh: Instagram nhân vật).

Tiền đạo 27 tuổi cũng thổ lộ rằng thời tiết ở Seoul rất lạnh. "Thời tiết ở Seoul quá lạnh so với Việt Nam. Nếu nhiệt độ ở Hà Nội vào khoảng 15 độ C thì ở đây chỉ khoảng 2 độ C. Khi tập luyện trong nhà, tôi cũng cảm thấy cóng chân nhưng giờ đây, thời tiết đã ấm hơn" - Văn Toàn nói thêm.

Trong trận ra quân ở giải hạng Hai Hàn Quốc, Seoul E-Land sẽ đối đầu với Chungbuk Cheongju vào ngày 1/3. Văn Toàn được kỳ vọng sẽ ra sân trong trận đấu này.