HLV Buriram tuyên bố đanh thép trước trận chung kết gặp CLB Công an Hà Nội

"Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác so với trận hai đội gặp nhau ở vòng bảng. Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch. Chúng tôi thi đấu rất nhiều mặt trận và tiến sâu, điều đó tạo nên tinh thần rất hưng phấn, tự tin với các cầu thủ. Toàn đội biết cách để xử lý áp lực đè nặng vì quá quen với những trận đại chiến", HLV Osmar Loss Vieira của Buriram United mở lời trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi Cúp CLB Đông Nam Á 2024-25.

HLV Vieira của Buriram phát biểu trong buổi họp báo trước trận (Ảnh: CLB Công An Hà Nội).

Đánh giá về đối thủ, HLV Osmar Loss Vieira nói: "CLB Công an Hà Nội là một trong hai đội bóng mạnh nhất giải đấu này khi góp mặt trong trận chung kết. Họ giành số điểm tuyệt đối ở vòng bảng, có hàng phòng ngự chắc chắn, tuyến tiền vệ tổ chức rất tốt và bài bản. Chúng tôi sẽ khó thực hiện pressing họ. Nhưng đây là trận đấu cuối cùng, trận đấu sẽ được định đoạt bởi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ".

Về lợi thế sân nhà ở trận chung kết lượt về, HLV Osmar Loss Vieira bày tỏ quan điểm: "Đó không phải lợi thế. Nếu chúng tôi không đạt được kết quả thuận lợi ngày mai, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều áp lực khi về sân nhà".

Bên kia chiến tuyến, HLV Polking của Công an Hà Nội cho biết: "Hy vọng đây sẽ là một trận đấu hay với cả hai đội bóng. Buriram là đội bóng rất nổi tiếng trong khu vực. Ở trận bán kết trước đó, chúng tôi đã được ủng hộ của khán giả và hy vọng ngày mai cũng vậy.

Cả hai đội đều có những tuyển thủ quốc gia, những ngoại binh chất lượng, vì thế trận đấu này sẽ có chất lượng chuyên môn cao. Suphanat là một cầu thủ đẳng cấp, thiếu vắng là tổn thất của Buriram. Nhưng họ còn nhiều cầu thủ xuất sắc, những tuyển thủ quốc gia Thái Lan và các ngoại binh. Họ có chiều sâu lực lượng".

HLV Polking tham dự họp báo trước trận chung kết (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

"Ở vòng bảng, chúng tôi giành chiến thắng. Nhưng trận chung kết hoàn toàn khác biệt. So với giai đoạn vòng bảng, họ thay đổi rất nhiều cầu thủ và mới giành chức vô địch Thái Lan. Do vậy cảm xúc ở hai trận là hoàn toàn khác nhau. Tôi không hiểu vì sao Công an Hà Nội không được chơi trận lượt về trên sân nhà. Tại sao trận đấu quan trọng nhất, trận lượt về lại ở trên sân của Buriram", HLV Polking chốt lại.

Trận chung kết lượt đi giữa Công an Hà Nội và Buriram diễn ra vào lúc 19h30 ngày 14/5 trên sân vận động Hàng Đẫy.