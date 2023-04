HLV Ancelotti tuyên bố không bao giờ trở lại dẫn dắt Chelsea

"Tôi có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời về Chelsea. Tôi là một người hâm mộ của CLB. Nhưng quay lại dẫn dắt đội bóng ư? Không!", HLV Carlo Ancelotti tuyên bố ở buổi họp báo trước thềm trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Chelsea diễn ra vào ngày mai (02h00 ngày 13/4).

HLV Carlo Ancelotti khẳng định Frank Lampard là người phù hợp để dẫn dắt Chelsea (Ảnh: PA).

"Tôi nghĩ Lampard là người phù hợp với Chelsea lúc này và anh ấy sẽ làm tốt công việc của mình. Lampard là một HLV rất giỏi, anh ấy có một đội bóng tuyệt vời và biết cách chuẩn bị cho những trận đấu lớn", HLV Ancelotti chia sẻ.

Khi được hỏi về tình hình hiện tại của The Blues, chiến lược gia người Italia nói thêm: "Tôi hơi buồn vì từng có những kỷ niệm tuyệt vời và biết rất nhiều người ở đó. Tôi đã có hai năm tuyệt vời ở đó".

Ở trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân nhà Bernabeu, HLV Ancelotti hy vọng đội bóng của mình sẽ tái hiện một kết quả tương tự như trận tứ kết mùa giải năm ngoái, khi Real Madrid đánh bại Chelsea với tỷ số chung cuộc 5-4 nhờ hai bàn thắng muộn ở trận lượt về.

Real Madrid đánh bại Chelsea ở vòng tứ kết Champions League mùa giải năm ngoái với tỷ số chung cuộc 5-4 (Ảnh: Getty).

Real Madrid sau đó vượt qua Man City với tỷ số chung cuộc 6-5 ở bán kết và đánh bại Liverpool 1-0 trong trận chung kết để lần thứ 14 đăng quang ngôi vương ở giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.

Khi được hỏi liệu đội bóng của mình có hơi may mắn khi nâng cao chiếc cúp vô địch hay không, HLV Ancelotti nói: "Real Madrid may mắn ở Champions League ư? Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Nếu bạn quay lại chinh phục giải đấu, điều đó có nghĩa là bạn luôn muốn giành được nó nhiều hơn. Đó không phải là may mắn".

Trong khi đó, hậu vệ David Alaba của Real Madrid cho biết anh và các đồng đội sẽ phải cố gắng hết sức ở trận tứ kết với đội chủ sân Stamford Bridge.

"Chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp Chelsea. Những thay đổi mà họ đã thực hiện có thể ảnh hưởng đến mọi thứ theo một cách nào đó — và chúng tôi biết điều đó", Alaba khẳng định.