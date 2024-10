Hình ảnh ấn tượng, đậm đà bản sắc dân tộc của các đội bóng V-League

Sau những nét vẽ làn mây tạo cảm giác huyền bí trên nền nhạc đậm chất dân tộc phối hợp của tiếng sáo trúc, đàn nguyệt, 14 CLB đã lần lượt xuất hiện dưới các nét vẽ được lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Việt Nam: Tranh Hàng Trống và tranh Đông Hồ. Bên cạnh đó, đội ngũ họa sỹ còn sử dụng hình thức tranh cổ động để khắc họa hình ảnh 2 CLB giàu truyền thống Thể Công Viettel và Công An Hà Nội.

Có tổng cộng 21 cầu thủ của các đội bóng xuất hiện trong video. Đội ngũ sản xuất khéo léo khắc họa các cầu thủ dựa trên những pha bóng đã là hình ảnh in sâu trong tâm trí người hâm mộ. Như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh với khoảnh khắc dừng trên không trung đánh đầu ghi bàn đạt cột mốc 70 bàn thắng cho CLB Becamex Bình Dương; tiền vệ Trần Minh Vương với dáng nghiêng người sút phạt làm tung lưới Olympic Hàn Quốc ở Asiad 2018…

Ngoài ra, việc chọn lựa hình ảnh các cầu thủ cũng dựa trên yếu tố mang tính đại diện cho các đội bóng, những gương mặt tiêu biểu, thủ lĩnh chuyên môn cũng như tinh thần trên sân cỏ, như Nguyễn Trọng Hoàng tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay tiền vệ Cao Văn Triền tại Quy Nhơn Bình Định…

Trong đoạn phim giới thiệu còn có sự xuất hiện của 2 gương mặt cầu thủ Việt kiều: Patrik Lê Giang của CLB TP.HCM và Filip Nguyễn của CLB Công An Hà Nội như một sự thừa nhận về đóng góp của nguồn lực cầu thủ Việt Nam quốc tịch nước ngoài cho sự phát triển của giải đấu.

Ngoài ra, ngoại binh trung thành với đội bóng như Olaha (SLNA) hay sự tiếp nối thế hệ ở HAGL với Trần Minh Vương và Dụng Quang Nho hoặc những gương mặt trẻ ở Thể Công Viettel là Nguyễn Thanh Bình - Nhâm Mạnh Dũng - Phan Tuấn Tài và cầu thủ trẻ Lê Văn Thuận của Đông Á Thanh Hóa cũng mang rất nhiều lớp nghĩa được gửi gắm.

Ấn tượng hơn nữa trong video chính là việc đội ngũ sản xuất đã kỳ công nghiên cứu những câu chuyện, biểu tượng lịch sử ở mỗi vùng đất của các đội bóng tham dự LPBank V-League 2024-2025. Qua đó, ban tổ chức cũng muốn khơi gợi tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo, gìn giữ và phát huy bản sắc địa phương - điều đã làm nên một V.League đa dạng sắc màu trong suốt chiều dài lịch sử hình thành, phát triển.

Dọc hành trình từ Bắc vào Nam, chúng ta đi qua những Văn Miếu Quốc tử Giám (Hà Nội); Lễ hội chọi trâu cùng hình ảnh gợi lên Bạch Đằng Giang và hoa phượng đỏ đặc trưng Hải Phòng; hình họa chùa Tháp gợi mở giới thiệu về những ngôi chùa nổi tiếng của Nam Định (Chùa Tháp Phổ Minh, Bảo Tháp Đại Bi…) và nón làng nghề Đào Khê (Nam Định); cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa); thành cổ Nghệ An và làng Sen (Sông Lam Nghệ An); cầu sông Hàn, cầu rồng và hình ảnh gợi nhớ lễ hội cầu ngư truyền thống (SHB Đà Nẵng); chùa Cầu, đèn lồng Hội An (Quảng Nam); dấu chân anh hùng áo vải Quang Trung cùng bài chòi dân gian (Quy Nhơn Bình Định), núi lửa Chư Đăng Ya được bao phủ bởi những cánh đồng (Gia Lai) và kết thúc tại Nhà hát Lớn TPHCM (TP.HCM).

Ngoài ra, đội ngũ sản xuất còn sử dụng phong cách tranh cổ động để lồng ghép vào những biểu tượng của các đội bóng. Có thể dễ dàng nhận ra "chiến hạm đỏ" của CLB TP.HCM, hổ tím của CLB Hà Nội hay hình ảnh SVĐ cột cờ trứ danh gắn liền với CLB Thể Công cùng hình ảnh 1954 - năm thành lập đội bóng lâu đời nhất Việt Nam hiện nay.