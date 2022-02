Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức giải chuyên nghiệp đầu tiên năm 2022

Sau hai năm phải tạm dừng vì dịch Covid-19, Lexus Challenge 2022 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 07/03 - 11/03/2022 tại sân Tràng An Golf & Country Club, Ninh Bình. Sự trở lại của giải đấu mang đầy tính thách thức cùng tiêu chuẩn thi đấu khắt khe bậc nhất trong Hệ thống Giải Golf Chuyên nghiệp Việt Nam - VGA Tour là điều mà giới yêu golf Việt Nam nói riêng và người hâm mộ thể thao nước nhà nói chung vô cùng mong đợi.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,6 tỷ đồng, Lexus Challenge 2022 tiếp tục là giải đấu golf chuyên nghiệp có mức tiền thưởng cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tiếp tục sứ mệnh phát triển tương lai của nền Golf Việt, VGA Tour đã mở rộng giải đấu dành riêng cho nữ cũng như hỗ trợ 100% chi phí tham dự cho các tài năng trẻ dưới 18 tuổi.

Lấy cảm hứng từ chính câu chuyện vươn lên của một nền Golf Việt non trẻ, "Rise above - Bứt phá" được chọn làm chủ đề của giải đấu năm nay. Tinh thần bứt phá được thể hiện xuyên suốt cho cả giải đấu từ tinh thần chấp nhận thách thức và nỗ lực của Ban Tổ chức để mang đến một giải đấu tầm cỡ trong bối cảnh như hiện nay, đến sự quyết tâm không khuất phục trước mọi giới hạn của golfer Việt, tiến lên chinh phục các đỉnh cao.

Giải golf chuyên nghiệp đầu tiên năm nay sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 07/03 - 11/03/2022

Theo lời ông Nguyễn Thái Dương - Giám đốc VGA Tour, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, điểm khác biệt lớn nhất của giải năm nay chính là lần đầu tiên một giải golf chuyên nghiệp Việt có bảng thi đấu dành cho golfer nữ. Với giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, Ban Tổ chức tin tưởng bảng đấu mới này sẽ là tiền đề để thúc đẩy phong trào golf đỉnh cao và golf chuyên nghiệp nữ vốn đang cực kỳ tiềm năng ở trong nước.

Khi mà các "bóng hồng" châu Á đang dần thống trị golf Thế giới, Lexus Challenge 2022 sẽ là sân chơi đẳng cấp để truyền lửa đam mê và trau dồi thực chiến cho các golfer nữ triển vọng.

Tiếp tục khẳng định sứ mệnh đặt nền móng và dẫn dắt sự phát triển bền vững cho nền golf Việt, giải đấu cam kết hỗ trợ 100% phí tham dự cho golfer nghiệp dư dưới 18 tuổi nhằm khuyến khích, tạo môi trường tôi luyện cho các nhân tố tương lai. Đây cũng là cú huých cho nền golf trẻ Việt Nam sau thời gian dài "đóng băng" để chạy đà cho Sea Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới đây.

Riêng với các golfer là thành viên VGA Tour, không những được ưu tiên khi đăng ký tham gia giải đấu, thành tích tại Lexus Challenge 2022 sẽ được tính vào bảng xếp hạng cả năm, từ đó xác định quyền tham dự giải đấu Tour Championship 2022. Việc xây dựng cơ chế thành viên và bảng xếp hạng dựa trên thành tích và tiền thưởng là nỗ lực của VGA Tour nhằm phát triển nền golf chuyên nghiệp Việt Nam một cách hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Giải golf Lexus Challenge 2022 sẽ diễn ra tại Tràng An Golf & Country Club - một trong số ít sân golf Việt Nam có thiết kế giữ nguyên cảnh quan thiên nhiên, duy trì được nét hoang sơ của non nước Ninh Bình. Bên cạnh cảnh sắc hữu tình, bố trí các sông, suối và bunker trong Tràng An Golf & Country Club cũng ẩn chứa nhiều thách thức, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm vô cùng thú vị cho các golfer. Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sẽ được Ban tổ chức áp dụng triệt để và xuyên suốt giải đấu để đảm bảo giải đấu được diễn ra an toàn và thành công.

Chưa dừng lại tại đó, ông Lê Hùng Nam - Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam VGA còn cho biết, ban lãnh đạo VGA Tour đang trong quá trình thảo luận với Hệ thống giải golf chuyên nghiệp châu Á Asian Tour về một giải đấu kết hợp trong tương lai. Nếu điều kiện cho phép thì đấy sẽ là một bước tiến vượt bậc không chỉ cho Lexus Challenge mà còn cho nền golf trẻ đang trỗi dậy mạnh mẽ tại Việt Nam.