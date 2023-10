Hàn Quốc triệu tập Son Heung Min đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam

Hàn Quốc chính thức công bố danh sách 24 cầu thủ tham dự hai trận đấu giao hữu trên sân nhà, trong đó có cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ngày 17/10 tới trong loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 10.

Đáng chú ý, đội trưởng Son Heung Min, người đang thi đấu tại Tottenham chính thức góp mặt. Bên cạnh đó, một số cầu thủ chủ chốt đang thi đấu ở châu Âu như Kim Min Jae (Bayern Munich), Lee Jae Seong (Mainz), Hwang In Beom (Crvena Zvezda), Hwang Hee Chan (Wolves) và Cho Gue Sung (Midtjylland) đều được triệu tập.

Tiền đạo đang khoác áo PSG, Lee Kang In cũng sẽ có mặt trong đội hình của Hàn Quốc đá giao hữu với Việt Nam (Ảnh: AP).

Bên cạnh Son Heung Min, cái tên đáng chú ý khác là Lee Kang In, người đang thi đấu tại PSG cũng sẽ góp mặt. Hiện cầu thủ này đang cùng Olympic Hàn Quốc thi đấu tại Asiad 19. Đội bóng xứ sở Kim chi mới đây đã đánh bại chủ nhà Trung Quốc ở tứ kết và giành vé vào bán kết.

Theo kế hoạch, đội tuyển Hàn Quốc sẽ chính thức tập trung vào ngày 9/10 để chuẩn bị cho các trận giao hữu. Đội bóng xứ sở Kim chi đá trận giao hữu đầu tiên với Tunisia vào ngày 13/10, sau đó 4 ngày sẽ đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam.

HLV Jurgen Klinsmann dự định tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 9/10 để thông tin về việc lựa chọn cầu thủ và nhận định về các trận giao hữu này.

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier mới đây cũng đã công bố danh sách dự FIFA Days tháng 10, lần lượt gặp Trung Quốc (10/10), Uzbekistan (13/10) và Hàn Quốc (17/10).

Chiến lược gia người Pháp gây chú ý khi triệu tập hàng loạt cầu thủ từ đội tuyển U23 Việt Nam. Trong khi đó, Công Phượng, Văn Quyết, Văn Thanh đều vắng mặt.

Danh sách triệu tập đội tuyển Hàn Quốc tại FIFA Days tháng 10

Thủ môn: Seung Gyu Kim (Al Shabaab), Hyun Woo Cho (Ulsan Hyundai), Jun Hong Kim (Giám đốc điều hành Kim Cheon).

Hậu vệ: Kim Young Kwon, Jeong Seung Hyeon, Kim Tae Hwan, Seol Young Woo (Ulsan Hyundai), Kim Min Jae (Bayern Munich), Kim Jin Soo (Jeonbuk Hyundai), Lee Ki Je (Suwon Samsung), Kim Joo Seong (FC Seoul).

Tiền vệ: Son Heung Min (Tottenham), Lee Kang In (Paris Saint-Germain), Park Yong Woo (Al Ain), Lee Jae Sung (Mainz), Hong Hyun Seok (KAA Gent), Hwang In Beom (FK Crvena Zvezda), Jung Woo Young (VfB Stuttgart), Hwang Hee Chan (Wolves) ), Lee Soon Min (Gwangju FC), Moon Seon Min (Jeonbuk Hyundai).

Tiền đạo: Oh Hyun Gyu (Celtic), Cho Gue-sung (Midtjylland), Hwang Ui Jo (Norwich City).