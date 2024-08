HAGL hỗ trợ cầu thủ cho đội Long An quay lại giải bóng đá hạng Nhất

Trước đó, ngày 19/8, phía đội Long An từng gửi công văn cho VPF bày tỏ việc không thể tham dự giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2024-2025, do không đủ cầu thủ và không có kinh phí.

Đội Long An (áo đỏ) quay lại với giải hạng Nhất (Ảnh: VPF).

Tuy nhiên, hiện tại những khó khăn trên đều đã được tháo gỡ. Theo đó, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ cho đội Long An mượn lứa cầu thủ vừa vô địch giải bóng đá U21 quốc gia của HAGL.

Còn về vấn đề kinh phí, CLB bóng đá Long An cũng đã tìm được đối tác để tháo gỡ khó khăn này.

Với việc Long An quay trở lại với giải hạng Nhất, giải đấu hiện có 11 đội, gồm Đồng Tháp, Khánh Hòa, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Hòa Bình, Huế, Phù Đổng Ninh Bình, PVF Công an Nhân Dân (CAND), Thanh niên TPHCM và Bình Phước. Ban tổ chức (BTC) giải hạng Nhất cũng đã thông báo dời ngày bốc thăm xếp lịch giải đấu này.

Trước đó, BTC giải hạng Nhất dự định ngày bốc thăm sẽ là ngày 29/8. Tuy nhiên, sau khi có những chuyển động mới về lực lượng tham dự giải, BTC tiếp tục dời ngày bốc thăm xếp lịch để chờ ổn định thành phần tham dự mùa giải mới.