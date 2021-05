Hà Nội I Watabe giành vé đầu tiên vào chung kết

Dân trí Đội bóng Thủ đô là những người có được chiến thắng sau một trận đấu bán kết Giải Nữ Cúp Quốc gia 2021 không hề dễ dàng trước Than KSVN, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chung kết.

Trong nhiều năm gần đây, Hà Nội I Watabe vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Than KSVN. Tuy nhiên, họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đọ sức với đối thủ này ở vòng bán kết giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2021. Than KSVN chủ động chơi lùi sâu nhằm tránh nhận những đòn phản công nguy hiểm. Đứng trước hàng thủ giàu sức trẻ và chơi quyết liệt như vậy, không mấy bất ngờ khi Hà Nội I Watabe gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Những pha phối hợp trung lộ tỏ ra không quá hiệu quả khi HLV Đoàn Minh Hải bố trí rất nhiều cầu thủ ở khu trung tuyến. 45 phút đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi với thế trận nhỉnh hơn dành cho Hà Nội I Watabe.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I Watabe bắt đầu tăng cường sức ép lên khung thành đối phương. Trong khi đó, Than KSVN cũng rất biết cách tổ chức phản công với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Vạn. Nhưng bước ngoặt của trận đấu lại đến từ chấn thương của thủ thành Khổng Thị Hằng bên phía Than KSVN, cô phải rời sân nhường chỗ cho Ngọc Anh. Phút 65, bóng bật ra sau tình huống cản phá của hậu vệ Than KSVN và tiền vệ Bùi Thị Trang có pha bắt vô-lê bóng sống đẳng cấp mở tỉ số trận đấu.

Đúng 2 phút sau, tiền đạo Phạm Hải Yến dứt điểm một chạm rất đẹp mặt nâng tỉ số lên 2-0 sau đường chuyền tinh tế của đồng đội. Cả 2 bàn thua một phần đến từ sự non nớt của thủ môn vào sân thay người Ngọc Anh và đây là kết quả thực sự đáng tiếc với đại diện vùng mỏ. Trong khoảng hơn 25 phút còn lại của trận đấu, những nỗ lực của Than KSVN là không đủ để họ tìm kiếm bàn gỡ. Giành chiến thắng thuyết phục với cách biệt 2 bàn, Hà Nội I Watabe đã chính thức giành tấm vé đầu tiên bước vào trận chung kết giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2021.

Ở trận tranh hạng 5/6, Hà Nội II Watabe đã sớm tạo bất ngờ với hai bàn thắng vào lưới Thái Nguyên T&T ở những phút đầu hiệp 1. Cả hai bàn thắng do Nguyễn Thị Hằng (48) và Đặng Thanh Thảo (9) lập công. Về phía đội bóng xứ chè, sự khởi đầu không tốt cộng với phong độ không ổn định của các cầu thủ đã tạo thuận lợi cho đối phương. Bàn thắng của Lê Thị Thùy Trang (9) ở phút 24 là tất cả những gì Thái Nguyên T&T có thể làm được trong một trận đấu mà thế trận có phần nghiêng về Hà Nội II Watabe. Kết quả chung cuộc, đội bóng thủ đô giành chiến thắng sát nút 2-1.

KM