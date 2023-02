Hà Nội I gặp Than KSVN tại chung kết Cúp Quốc gia nữ 2023

Trận bán kết 2 diễn ra tại PVF là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa Hà Nội I và Thái Nguyên T&T. Hiểu được đối thủ của mình, Thái Nguyên T&T chủ động chơi chậm và lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự trước sức tấn công mạnh mẽ của đội bóng Thủ đô.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Hà Nội I gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông và thi đấu tập trung của Thái Nguyên T&T. Ngay cả những ngôi sao như Vạn Sự, Hải Linh hay Hải Yến cũng không có được thời cơ thực sự thuận lợi để ghi bàn thắng mở tỉ số. 45 phút dầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục là đội bóng có thế trận thuận lợi hơn. Dù vậy, thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn vẫn không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới Thái Nguyên T&T. Bên kia chiến tuyến, hàng thủ áo vàng với sự chỉ huy của Thúy Nga tiếp tục đứng vững trong suốt hiệp 2. Kết quả hòa 0-0 sau 90 phút chính thức buộc 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Sau 5 loạt sút, Hải Yến là người duy nhất đá hỏng bên phía Hà Nội I còn Thái Nguyên T&T có 2 cầu thủ thực hiện không thành công. Hà Nội I là đội bóng giành quyền vào chơi trận chung kết của giải.

Trận đấu bán kết còn lại là màn đối đầu giữa Than KSVN và Phong Phú Hà Nam tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Không bất ngờ khi Than KSVN là đội bóng chiếm ưu thế trên sân nhờ sức trẻ và kĩ thuật của dàn cầu thủ chất lượng hơn. Dù vậy, hiệp 1 là quãng thời gia mà Than KSVN không tận dụng tốt cơ hội mình có được. Họ bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng dù chiếm ưu thế trên sân.

Bước sang hiệp 2, đội bóng vùng mỏ tiếp tục thi đấu ấn tượng nhưng bàn thắng lại đến với họ theo cách bất ngờ. Phút 55, từ đường chuyền không mấy nguy hiểm của Trúc Hương, thủ thành Hải Yến bên phía Phong Phú Hà Nam bất ngờ mắc sai lầm để Hà Thị Nhài băng vào dứt điểm dễ dàng mở tỉ số trận đấu.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Phong Phú Hà Nam chơi đầy nỗ lực nhưng một mình Tuyết Dung là không đủ để giúp đội bóng của HLV Nguyễn Khánh Thu có được bàn thắng. Như vậy, trận chung kết của Giải vô địch bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023 là cuộc so tài giữa Hà Nội I và Than KSVN diễn ra vào ngày 1/3.