Hà Nội FC "sống dậy" giây cuối ở trận cầu kịch tính với CLB Công an Hà Nội

Công an Hà Nội khởi đầu không thực sự tốt ở mùa giải này khi chỉ thắng 1, hòa 1, thua 1 sau 3 trận đấu. Họ có 4 điểm, kém hai điểm so với đội bóng cùng thành phố là Hà Nội FC. Màn so tài của hai đội hứa hẹn rất hấp dẫn khi cả hai cùng cần khẳng định mình.

Leo Artur ghi bàn thắng mở tỷ số cho Công an Hà Nội (Ảnh: Minh Quân).

Đúng với tính chất của trận derby Thủ đô, hai đội thi đấu khá quyết liệt, với những diễn biến vô cùng khó lường. Công an Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1 do công của Leo Artur. Sang hiệp 2, Hà Nội FC thi đấu nỗ lực. Họ đã phải nhờ tới bàn thắng ở phút 90+12 của Tuấn Hải để có trận hòa 1-1.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn (Ảnh: Minh Quân).

Với kết quả này, Công an Hà Nội đang xếp thứ 8 V-League với 5 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, Hà Nội FC vươn lên thứ 6 với 7 điểm. Họ chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Thanh Hóa.

Hai đội nhập cuộc khá nhanh trong trận đấu này. Họ đều tích cực dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Phút 22, Công an Hà Nội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Từ pha đá phạt góc của Quang Hải, Công an Hà Nội có hai tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng cầu thủ của Hà Nội FC đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

Tuấn Hải đưa bóng vào lưới Công an Hà Nội nhưng bàn thắng không được công nhận (Ảnh: Minh Quân).

Trong những phút tiếp theo, Công an Hà Nội thi đấu tốt hơn. Cuối cùng, họ đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 35. Từ pha tạt bóng của Việt Anh, Vitao đánh đầu chuyền cho Leo Artur dứt điểm cận thành tung lưới Hà Nội FC.

Sang hiệp 2, Hà Nội FC cho thấy quyết tâm ghi bàn thắng gỡ hòa. Phút 60, từ pha đá phạt của Văn Quyết, Tuấn Hải thực hiện cú dứt điểm tung lưới Công an Hà Nội. Đáng tiếc, sau pha tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng này.

Tuấn Hải gỡ hòa cho Hà Nội FC ở phút 90+12 (Ảnh: Minh Quân).

Trong những phút cuối, đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành của Công an Hà Nội. Khi nhiều người ngỡ như trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng của Công an Hà Nội thì kịch tính xảy ra.

Sự quyết liệt diễn ra trong suốt 90 phút (Ảnh: Minh Quân).

Phút 90+8, trọng tài cho Hà Nội FC hưởng quả phạt đền. Sau khi kiểm tra công nghệ VAR, ông xác định Hugo Gomes đánh chỏ với Pedro trong vòng cấm.

HLV Polking của CLB Công an Hà Nội phàn nàn với trọng tài (Ảnh: Minh Quân).

Trên chấm 11m, Tuấn Hải đã không mắc sai lầm nào, san bằng tỷ số 1-1. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau khi hai đội cống hiến trận đấu mãn nhãn cho khán giả Thủ đô.

Đội hình ra sân

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Colonna, Xuân Mạnh, Tuấn Hải, Văn Quyết, Hai Long, Thành Chung, Đình Hai, Chidi Kwen, Jaha, Hùng Dũng.

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Gomes, Jason Quang Vinh, Vitao, Leo Artur, Đình Bắc, Thành Long, Văn Toản, Văn Thanh, Quang Hải, Việt Anh.