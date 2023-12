Giải U19 Quốc gia năm 2024 đạt kỷ lục số lượng đội tham dự vòng loại

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF, đồng Trưởng BTC giải cho biết, đây là con số chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Điều này hứa hẹn sẽ tạo nên không khí sôi động và hấp dẫn cho ngày hội lớn của bóng đá lứa tuổi U19 quốc gia.

Con số đáng mừng này cũng chứng tỏ, bóng đá trẻ nước nhà đang có sự tăng trưởng, không chỉ ở các CLB bóng đá chuyên nghiệp mà ngay các đội trong hệ thống thi đấu ngoài chuyên nghiệp cũng đã có sự đầu tư nghiêm túc cho công tác đào tạo lớp cầu thủ kế cận.

35 đội bóng tham dự vòng loại được chia thành 7 bảng đấu, cụ thể như sau:

- Bảng A (Do Trung tâm Thể thao Viettel đăng cai tổ chức), gồm 05 Đội: Hà Nội, PVF-CAND, Nam Định, Trung tâm Bóng đá Đào Hà và Thể Công Viettel.

- Bảng B (Do Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đăng cai tổ chức), gồm 05 Đội: Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Luxury Hạ Long và PVF.

- Bảng C (Do Đoàn Bóng đá Huế đăng cai tổ chức) gồm 05 Đội: Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Sông Trà Quảng Ngãi và Huế.

- Bảng D (Do Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức) gồm 05 Đội: Bình Định, Khánh Hòa, Gama Vĩnh Phúc, Kon Tum và LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

- Bảng E (Do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Phước đăng cai tổ chức) gồm 05 Đội: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên, Tây Ninh và Bình Phước.

- Bảng F (Do Công ty Cổ phần Bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu) gồm 05 Đội: Becamex Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu.

- Bảng G (Do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Tiền Giang đăng cai tổ chức) gồm 05 Đội: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (đi - về) tại địa phương đăng cai để tính điểm xếp hạng ở mỗi Bảng. 7 đội xếp thứ Nhất, 4 Đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất ở 7 Bảng sẽ giành vé vào VCK cùng với đội chủ nhà được đặc cách vào thẳng.

Trường hợp đội chủ nhà VCK kết thúc thi đấu tại Vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở 07 Bảng nêu trên, thì đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự VCK.

Theo kế hoạch, giai đoạn lượt đi của vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 17/1/2024, lượt về diễn ra từ 19/1 đến 29/1/2024. Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 21/2 đến 5/3/2024.