Giải Saudi Arabia bị xem là thất bại khi khán đài vắng khán giả

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, các CLB ở Saudi Arabia đã chi ra số tiền chuyển nhượng kỷ lục 750 triệu bảng để thu hút các ngôi sao hàng đầu ở châu Âu với mục tiêu biến giải đấu Saudi Pro League trở thành một trong những giải đấu hay nhất thế giới.

Nhiều trận đấu ở giải Saudi Pro League thưa thớt khán giả dù các đội bóng đã chi rất nhiều tiền chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu từ châu Âu (Ảnh: Getty).

Những ngôi sao như Neymar, Karim Benzema, Riyad Mahrez, N'Gonlo Kante và nhiều tên tuổi lớn đều đã gia nhập cùng Cristiano Ronaldo để chơi bóng tại giải đấu của đất nước ở Trung Đông.

Các huyền thoại của Liverpool, Steven Gerrard và Jordan Henderson cũng đã gia nhập Al Ettifaq lần lượt với tư cách là HLV và cầu thủ.

Tuy nhiên, bất chấp những hợp đồng hậu hĩnh được trao cho một số cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, lượng khán giả đến xem các trận đấu vẫn không thể tăng lên.

Trong trận đấu gần đây nhất của Al Ettifaq tại Saudi Pro League, đội bóng của HLV Steven Gerard đã để thua Al Riyadh với tỷ số 0-1, chỉ có 696 khán giả đến sân cổ vũ hai đội.

Đây không phải là trận duy nhất có rất ít cổ động viên (CĐV) đến sân cổ vũ trong mùa giải này.

CLB Al Ittihad, đội bóng đã ký hợp đồng với Benzema, N'Golo Kante và Fabinho vào mùa hè, có tỷ lệ CĐV đến sân cổ vũ cao nhất giải đấu, với mức trung bình là 29.044 khán giả trong mùa giải này. Tuy nhiên, con số này đã sụt giảm đáng kể so với mức trung bình 40.453 khán giả ở mùa giải trước.

Đội bóng hiện tại đang dẫn đầu Saudi Pro League là Al Hilal có nhiều CĐV đến sân cổ vũ nhiều nhất mùa này với 59.600 người đến SVĐ King Fahd theo dõi trận đấu với Al Fayha vào ngày 19/8 - trận đấu ra mắt của ngôi sao Neymar. Tuy nhiên lượng khán giả đến sân cổ vũ hiện tại đã giảm xuống chỉ còn một phần ba so với hồi đầu mùa.

Theo thống kê, chỉ có 4 CLB có số CĐV đến sân cổ vũ trên 10.000 người, số còn lại đều ở mức thấp, như CLB Abha có lượng khán giả đến xem trung bình thấp nhất với 1.988 người mỗi trận.

Theo tờ The Sun (Anh), thậm chí các giải đấu thấp hơn ở Anh như League Two vẫn có số lượng CĐV đến sân cổ vũ cao hơn nhiều so với Saudi Pro League. Điều này phần nào chứng tỏ mục tiêu biến Saudi Pro League thành giải đấu hấp dẫn nhất thế giới đang thất bại, thậm chí sẽ sụp đổ trong tương lai.