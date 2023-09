Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Bình Định Grand Prix hứa hẹn ấn tượng

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Bình Định Grand Prix hứa hẹn bùng nổ

Với tốc độ phi thường và sự hồi hộp không giới hạn, đây là lần đầu tiên bộ môn thể thao tốc độ dưới nước này tiếp cận công chúng Việt Nam trong quy mô của giải đấu lớn nhất thế giới.

Là giải đấu của Liên đoàn Đua thuyền máy quốc tế (UIM), các chặng đua của giải đua thuyền máy thể thức 1 và mô tô nước Aquabike thế giới được xem là giải đấu thách thức mạnh mẽ và đầy pha cạnh tranh ngoạn mục, mang đến hoạt động thể thao mãn nhãn, kịch tính và là một trong những giải thể thao tốc độ đặc sắc nhất thế giới.

Qua 39 năm hoạt động, giải đã tổ chức được 295 chặng đua Grand Prix tại hơn 33 quốc gia trên khắp năm châu lục. Và giờ đây, vào cuối tuần này, lần đầu tiên khán giả Việt Nam sẽ được xem trực tiếp chặng đua Italy diễn ra ở Olbia, đảo Sardinia.

Chặng đua đầy kịch tính này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh OnSport+ cũng như ứng dụng On Sports và On Plus của hệ thống VTVCab lúc 19h30 ngày 30/9 và 1/10 sắp tới. Hãy sẵn sàng cho một trải nghiệm chưa từng có với những cảm nhận về tốc độ phi thường của môn thể thao đẳng cấp này.

Đây cũng được xem là sự khởi động cho một sự kiện bùng nổ đặc biệt diễn ra vào tháng 3/2024 - giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Bình Định Grand Prix lần đầu tiên được đăng cai tổ chức tại Việt Nam, ở đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cùng chung tay chào đón Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế F1H2O và mô tô nước Aquabike để chứng kiến tận mắt những pha đua đầy kịch tính và khám phá thế giới thú vị của thuyền máy tốc độ cao!