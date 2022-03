Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2022: Thái Nguyên T&T tiếp tục gây bất ngờ

Vị trí nhì bảng giúp Thái Nguyên T&T tự tin hơn trong màn chạm trán với nhà đương kim vô địch Than KSVN. Trong suốt 45 phút đầu tiên, những cô gái xứ chè tạo ra một hệ thống phòng ngự tương đối vững chắc. Khung thành của thủ môn Khánh Linh luôn được bảo vệ với quân số đông đảo. Trong thế trận như vậy, không mấy bất ngờ khi Than KSVN gặp nhiều khó khăn và chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công đang cho thấy hiệu quả của mình. Các học trò của HLV Đoàn Việt Triều làm khá tốt nhiệm vụ chia cắt nhiều pha phối hợp nhóm nhỏ đặc trưng của Than KSVN. Ngược lại, nỗ lực của những Nhật Lan, Thanh Trúc là chưa đủ để Than KSVN có thể giành được 3 điểm. Chỉ có được trận hòa trước Thái Nguyên T&T, Than KSVN vẫn giậm chân ở vị trí thứ 4 với 7 điểm sau 5 lượt trận. Họ sẽ gặp không ít khó khăn trong mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải năm nay.

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Sơn La ghi dấu phong độ rất cao của hàng công đội bóng Thủ đô. Ngay ở phút thứ 2, Đặng Kiều Trang đã mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội bằng pha dứt điểm chuẩn xác. Phút 21, Vũ Thị Hoa tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng khi nâng tỉ số lên 2-0 trong thế trận nhiều thuận lợi. Bước sang hiệp 2, kịch bản không có nhiều khác biệt. Sơn La cho thấy nỗ lực của mình trong khâu phòng ngự và tìm kiếm ít nhất 1 bàn thắng. Tuy nhiên thầy trò HLV Lường Văn Chuyên không thể đứng vững trước sức ép mà Hà Nội tạo ra. Đặng Thị Duyên nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 53 trước khi cầu thủ đối phương có bàn phản lưới nhà, giúp đội bóng thủ đô ấn định tỉ số 5-0 của trận đấu ở phút 66.

Màn đối đầu còn lại giữa Phong Phú Hà Nam và TP Hồ Chí Minh chứng kiến quyết tâm của đại diện phía Bắc. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ chính thức có được ngôi đầu bảng từ tay Thái Nguyên T&T vừa mất điểm trước Than KSVN. Phút 37, Tạ Thị Thúy khiến những người ủng hộ Phong Phú Hà Nam vỡ òa với bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Nhưng TP Hồ Chí Minh chưa bao giờ là đội bóng dễ chơi với bất kì đối thủ nào. 45 phút của hiệp 2 đã không có bàn thắng nào được ghi khi Phong Phú Hà Nam bất lực trong việc tìm đường đến khung thành của TP Hồ Chí Minh. Dẫu sao, 3 điểm có được là đủ để cô trò HLV Khánh Thu chính thức có được ngôi đầu sau vòng 5.

Ngày 2/4, các trận đấu đầu tiên lượt về sẽ tiếp tục lăn bóng trên sân cỏ nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Cuộc đua và cơ hội vẫn đang được chia đều cho 4 đội PP Hà Nam, Hà Nội, Thái Nguyên T&T và Than KSVN.