Garrick Higgo vô địch Palmetto Championship nhờ lời khuyên của tiền bối

Dân trí Ở giải golf Palmetto Championship vừa kết thúc cách đây ít ngày, golfer trẻ Garrick Higgo bất ngờ vượt qua các đàn anh để giành ngôi vô địch. Mới đây, anh tiết lộ bí quyết thành công.

Palmetto Championship mới là sự kiện PGA Tour thứ hai Higgo góp mặt. Trước đó, anh gây ấn tượng khi đoạt 3 danh hiệu ở European Tour chỉ trong 8 tháng.

Tuy nhiên, việc Garrick Higgo vô địch Palmetto Championship vẫn là bất ngờ rất lớn. Nguyên nhân của bất ngờ đấy, ngoài chuyện các tay golf hàng đầu thi đấu không tốt ở ngày quyết định, còn đến từ việc VĐV người Nam Phi nhận lời khuyên từ tiền bối làng golf thế giới Gary Player.

Garrick Higgo bất ngờ vô địch Palmetto Championship cách nay ít ngày.

Garrick Higgo chia sẻ: "Gary Player đã gọi điện cho tôi. Ông ấy kể chuyện ông từng thắng khi kém các đối thủ đến 6 - 7 gậy. Rồi ông bảo, đừng quá bận tâm đến những gì người chơi khác đang làm, hãy cứ chú trọng vào việc của mình, và ở đó cậu chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra".

Đúng là ở ngày thi đấu cuối cùng của Palmetto Championship, Higgo kém ngôi đầu bảng của Chesson Hadley đến 6 gậy. Nhưng khi kết thúc ngày thi đấu này, Higgo có tổng điểm -11 gậy, còn Hadley mắc lỗi quá nhiều, nên chỉ có tổng điểm -10 gậy.

Gary Player chính là người đã cho Garrick Higgo lời khuyên bổ ích.

Nhờ vậy, Higgo vô địch và nhận được 1,314 triệu USD (hơn 30 tỷ đồng) tiền thưởng, cùng suất đấu toàn thời gian tại PGA Tour đến hết năm 2023, bên cạnh vé dự US Open tuần kế tiếp và The Masters năm sau.

Còn về phía Gary Player, đến nay, ông vẫn là đấu thủ duy nhất không phải người Mỹ thắng trọn bộ tứ major truyền thống (The Masters, PGA Championship, US Open và The Open Championship).

Còn trong sự nghiệp đấu golf chuyên nghiệp từ năm 1953, Gary Player 24 lần đăng quang ở PGA Tour, tính cả 9 major và được bình chọn vào Ngôi đền Danh vọng Golf thế giới năm 1974.

