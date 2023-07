Filip Nguyễn nói điều bất ngờ sau trận thua đầu tiên ở V-League

"Thời tiết khiến tôi khó chịu. Hiệp 1 nóng còn hiệp 2 thì mát hơn", Filip Nguyễn lý giải về việc mình chơi chưa tốt ở trận ra mắt CLB Công An Hà Nội.

Việc Filip Nguyễn gặp khó khăn với thời tiết ở Việt Nam cũng là điều sớm được dự báo. Anh vốn quen sống CH Séc có nhiệt độ thấp, trong khi ở Đà Nẵng chiều qua khá nắng nóng. Thủ thành sinh năm 1992 cũng chỉ mới có một buổi tập cùng đội trước khi chính thức ra sân thi đấu tại V-League.

Filip Nguyễn nhận thất bại đầu tiên ở V-League (Ảnh VPF).

Theo thủ thành người CH Séc, CLB Công An Hà Nội có một vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Filip Nguyễn cũng khen ngợi cú đánh đầu của Lucao rất đẹp đã mang về chiến thắng cho đội chủ nhà Đà Nẵng. Tân binh đội bóng ngành Công an cho biết để đua vô địch, CLB Công An Hà Nội phải ghi được nhiều bàn thắng ở giai đoạn 2 V-League.

Ở vòng đấu cuối thuộc giai đoạn 1 V-League 2023, CLB Công An Hà Nội trình làng hai "bom tấn" ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi là Quang Hải và Filip Nguyễn. Bộ đôi này đều ra sân đá chính.

Lối chơi phòng ngự chặt chẽ của SHB Đà Nẵng khiến Quang Hải cùng đồng đội không có quá nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Phan Văn Biểu.

Sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Phạm Minh Đức bất ngờ tăng tốc. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 62, từ pha tạt bóng của đồng đội, Lucao đánh đầu hiểm hóc, Filip Nguyễn chỉ biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Đến phút 76, Quang Hải rời sân, nhường vị trí cho cầu thủ trẻ Bảo Trung. Lối chơi của Công An Hà Nội vẫn khá bế tắc và đành chấp nhận thua 0-1.

Dù thua trận nhưng Công An Hà Nội vẫn may mắn giữ ngôi đầu bảng sau khi giai đoạn 1 Night Wolf V-League 2023 khép lại. Filip Nguyễn cùng các đồng đội có 24 điểm, hơn Thanh Hóa 1 điểm, hơn CLB Hà Nội 2 điểm khi hai đội bóng này bất ngờ thất bại trước Hải Phòng và SL Nghệ An ngay trên sân nhà.