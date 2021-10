Dân trí Bàn thắng solo của Nguyễn Văn Hiếu của đội futsal Việt Nam vào lưới futsal Panama đã được FIFA đề cử nằm trong số những pha lập công đẹp nhất World Cup futsal 2021.

FIFA vinh danh siêu phẩm của ngôi sao futsal Việt Nam ở World Cup

World Cup futsal 2021 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội futsal Bồ Đào Nha sau chiến thắng 2-1 trước futsal Argentina trong trận chung kết. Sau khi giải đấu này kết thúc, FIFA đã công bố danh sách đề cử bàn thắng đẹp nhất.

Trong đó, siêu phẩm solo vào lưới futsal Panama của Nguyễn Văn Hiếu đã nằm trong danh sách 7 bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Cầu thủ sinh năm 1998 đã cướp bóng trong chân của Ortiz Ramirez, rồi đi qua hai cầu thủ và lừa qua cả thủ môn đối phương, trước khi dứt điểm tung lưới futsal Panama ở góc hẹp.

Siêu phẩm solo của Nguyễn Văn Hiếu lọt vào top những bàn thắng đẹp nhất World Cup futsal 2021.

Bàn thắng này giúp futsal Việt Nam ấn định chiến thắng 3-2 trước futsal Panama, qua đó tạo bước ngoặt giúp đội bóng của HLV Phạm Minh Giang giành vé vượt qua vòng bảng (ở lượt trận cuối, futsal Việt Nam đã hòa futsal CH Séc với tỷ số 1-1).

Trước đó, trong cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng World Cup futsal 2021 (được tổ chức trên trang Facebook World Cup Futsal), pha lập công của Nguyễn Văn Hiếu đã giành được số phiếu bầu nhiều nhất.

Bên cạnh bàn thắng của Nguyễn Văn Hiếu, FIFA cũng vinh danh 6 bàn thắng đẹp khác của Raul Gomez (trận Paraguay vs Tây Ban Nha), Andre Coelho (Quần đảo Solomon vs Bồ Đào Nha), Anaskhon Rakhmatov (Uzbekistan vs Ai Cập), Ali Hassanzadeh (Iran vs Argentina), Leonardo (Brazil vs Nhật Bản) và Lovan Lazarevic (Bồ Đào Nha vs Serbia).

Bàn thắng của Nguyễn Văn Hiếu có ý nghĩa bước ngoặt, giúp futsal Việt Nam giành vé vượt qua vòng bảng World Cup futsal 2021.

Futsal Việt Nam đã trải qua giải World Cup futsal 2021 tương đối thành công. Sau khi vượt qua vòng bảng với 4 điểm (số điểm cao nhất trong những lần đội bóng tham dự World Cup futsal), đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang đã chơi một trận đấu tuyệt hay trước đội bóng hàng đầu thế giới là futsal Nga.

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng futsal Việt Nam đã chơi một trận kiên cường và chỉ chịu thua futsal Nga với tỷ số 2-3. Thậm chí, trong những phút cuối, đội bóng châu Âu thực sự trải qua cảm giác lo lắng.

H.Long