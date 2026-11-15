Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa đăng tải danh sách 21 cầu thủ U17 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết World Cup năm nay.

Đội tuyển U17 Việt Nam chốt danh sách 21 cầu thủ dự World Cup (Ảnh: VFF).

Theo đó, danh sách này có 3 thủ môn, 6 hậu vệ, 6 tiền vệ và 6 tiền đạo. Những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển U17 Việt Nam có Nguyễn Lực, Anh Hào, Đại Nhân, Ngọc Sơn, Sỹ Bách…

Danh sách 21 cầu thủ U17 Việt Nam dự giải trẻ thế giới xuất hiện, sau trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Panama diễn ra chiều 14/11 (theo giờ địa phương) tại Qatar. Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

U17 Việt Nam bị đối thủ dẫn trước trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, đội tuyển U17 Việt Nam thi đấu nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Chúng ta được hưởng phạt đền khi Chu Ngọc Nguyễn Lực bị phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Chính tiền vệ này thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, quân bình tỷ số 1-1 cho đội tuyển U17 Việt Nam.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển U17 Việt Nam trước khi tham dự VCK World Cup U17 năm 2026.

World Cup U17 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12. Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11. Sau đó, vào các ngày 23/11 và 26/11, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland (người Brazil) sẽ lần lượt gặp U17 New Zealand và U17 Mali.

Danh sách 21 cầu thủ U17 Việt Nam dự VCK World Cup (Ảnh: FIFA).