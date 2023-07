FIFA cảnh cáo bóng đá Thái Lan

Người phát ngôn FAT Amnuay Nimmano cho biết, FIFA vừa gửi thư đến FAT hôm 6/7, lưu ý Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải hoạt động hoàn toàn độc lập, nếu không muốn bị FIFA trừng phạt.

FIFA yêu cầu FAT giải thích vụ việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang từ chức hôm 1/7. Trong ngày hôm đó, ông Somyot tuyên bố từ chức, sau phát biểu gây áp lực của Phó Thủ tướng, kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Prawit Wongsuwan.

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang (trái) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gặp nhau tại Thái Lan cách đây không lâu (Ảnh: Daily News).

Việc này, theo FIFA là có sự can thiệp về chính trị vào Liên đoàn bóng đá Thái Lan. FIFA từng quy định, các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia là thành viên của FIFA, không được phép nhận sự can thiệp từ bên thứ ba, không bị can thiệp về chính trị.

Về phía ông Somyot Poompunmuang, chỉ 2 ngày sau khi từ chức, ông này rút lại quyết định của mình hôm 3/7, tiếp tục ngồi lại ghế Chủ tịch FAT. Phía FAT khi đó cũng ngay lập tức thông báo Chủ tịch Somyot sẽ tại vị cho đến hết nhiệm kỳ, kéo dài đến đầu tháng 2/2024.

Hành động của ông Somyot và FAT được cho là tránh sự trừng phạt của FIFA, tránh việc bóng đá Thái Lan bị FIFA cấm tham gia các hoạt động quốc tế có thời hạn.

Năm 2015, bóng đá Indonesia từng nhận lệnh trừng phạt tương tự. Khi đó, Chính phủ Indonesia tuyên bố giải tán Liên đoàn bóng đá xứ sở vạn đảo (PSSI), tạm dừng giải vô địch quốc gia vì những bê bối, sau khi có cáo buộc PSSI tham nhũng.

Hành động của Chính phủ Indonesia nhận được sự ủng hộ của dư luận, nhưng lại vi phạm quy định của FIFA. Kết quả, đội tuyển Indonesia bị cấm tham dự vòng loại World Cup 2018 và vòng loại Asian Cup 2019.