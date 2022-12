Emiliano Martinez và Mac Allister sắp đổi đời nhờ vô địch World Cup

Emiliano Martinez vinh dự giành được giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2022 khi góp công lớn trong hành trình giúp tuyển Argentina vô địch giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Emiliano Martinez trở thành người hùng của đội tuyển Argentina ở các loạt đá luân lưu tại World Cup 2022 (Ảnh: AP).

Thủ thành đang khoác áo CLB Aston Villa lúc này trở thành mục tiêu số một của Bayern Munich, khi "Hùm xám" đang muốn tìm người để thay thế Manuel Neuer trong khung gỗ.

Neuer sắp bước sang tuổi 37 vào tháng 3 năm sau và chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng hiện tại với nhà đương kim vô địch Bundesliga. Thủ môn người Đức vừa gặp "vận hạn" khi bị gãy chân trong lúc trượt tuyết và sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết mùa giải.

Bayern Munich không phải là đội bóng duy nhất theo đuổi thủ môn người Argentina. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ: "Martinez có thể gia nhập Chelsea hoặc Man Utd trong thời gian tới".

Thực tế, "The Blues" sớm có kế hoạch thay Edouard Mendy khi người gác đền này sa sút phong độ. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" cũng rất cần một thủ môn chơi chân tốt hơn so với De Gea hiện tại. Vừa qua, đội chủ sân Old Trafford kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với Luke Shaw, Diogo Dalot, Fred và Marcus Rashford nhưng không có De Gea.

Mac Allister trở thành mục tiêu săn đón của Arsenal, Tottenham và Atletico Madrid (Ảnh: GI).

Một ngôi sao khác của tuyển Argentina là tiền vệ Mac Allister cũng nhận được sự quan tâm lớn từ các đội bóng hàng đầu châu Âu sau World Cup 2022. Tờ Daily Mail tiết lộ Arsenal, Tottenham và Atletico Madrid đều hứng thú trong việc chiêu mộ tiền vệ đang khoác áo Brighton.

CLB Brighton nhiều khả năng sẽ để Mac Allister nếu nhận được số tiền khoảng hơn 60 triệu bảng. Năm 2019, Brighton từng chiêu mộ Allister với mức phí chỉ 8 triệu bảng.